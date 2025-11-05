AKTUELNO

UPOZORENJE RHMZ VOZAČIMA: Noćas magla, kiša i mraz – evo gde će biti najkritičnije!

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje vozačima zbog nepovoljnih vremenskih uslova koji se očekuju tokom noći i jutra.

Na pojedinim delovima teritorije Srbije prognoziraju se magla, kiša i slab prizemni mraz, što može otežati vožnju i ugroziti bezbednost u saobraćaju.

Tokom večeri se očekuje pretežno vedro vreme, osim na istoku, jugoistoku, jugu i jugozapadu Srbije, gde će biti oblačno. U nižim predelima moguća je pojava magle ili niske oblačnosti, posebno u zapadnoj Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka.

Sutra ujutru, u severnim, zapadnim i centralnim krajevima Srbije, mestimično se očekuje slab prizemni mraz. Tokom dana biće pretežno sunčano, osim na istoku i jugu zemlje, gde se od sredine dana prognozira kiša.

Vremenska prognoza do utorka

Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, u donjem Podunavlju povremeno jak.

Najniža temperatura: od 0 do 6 °C

Najviša dnevna: od 12 do 16 °C

Do utorka se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom. U petak su padavine moguće u istočnim i južnim krajevima, kao i na jugu Banata. Tokom vikenda i u ponedeljak kiša se očekuje u većini delova Srbije.

U utorak se prognozira prestanak padavina i razvedravanje, uz duže sunčane periode.

Iz RHMZ-a apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, posebno u jutarnjim časovima kada su magla i mraz najizraženiji.

Autor: Dalibor Stankov

