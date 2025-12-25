NEMA TE ZLE SUDBINE KOJU NE MOŽEMO POBEDITI: Željko Mitrović pomogao porodici sa šestoro dece i najavio pomoć za još 50 porodica! (VIDEO)

Humanitarna misija se nastavlja – Mitrović doneo milion dinara porodici iz Guberevca kod Sopota i najavio da će u 2025. pomoći čak 50 porodica širom Srbije.

Ponovo u ulozi Deda Mraza! Vlasnik i direktor Pink Media Grupe Željko Mitrović ulepšao je praznike i olakšao život još jednoj porodici u Srbiji. Ovoga puta pomoć je stigla u Guberevac kod Sopota, gde žive Tanja i Miloš sa svojih šest ćerki – Zvezdanom (13), Irenom (11), Nikolinom (9), Anom (6), Kristinom (4) i Milicom (1).

Njihova životna priča je teška: Tanja je ove godine izgubila oba roditelja, kuća im se zapalila, a prošle godine njihova peta ćerka Kristina obolela je od dijabetesa tipa 1 i bila u komi. Miloš je zbog odsustva radi brige o bolesnoj ćerki dobio otkaz na aerodromu, dok je Tanja bila na porodiljskom. Bez stalnog posla i mogućnosti da plaćaju kiriju u Beogradu, preselili su se na selo.

Nema te zle sudbine sa kojom se ne možemo obračunati!“, poručio je Mitrović, donoseći porodici poklone i finansijsku pomoć od milion dinara, kako bi im praznici bili lepši i život kvalitetniji. Najavio je da će lično kontaktirati rukovodstvo aerodroma „Nikola Tesla“ kako bi se pronašlo rešenje za Milošev posao- rekao je Mitrović.

Posebno je naglasio da će lično kontaktirati rukovodstvo aerodroma „Nikola Tesla“ kako bi se pronašlo rešenje za Milošev posao.

Ako ne bude moguće da se vrati na aerodrom, naći ćemo drugo rešenje. Važno je da ste živi i zdravi i da pomoć upotrebite na najbolji način“, rekao je Mitrović.

Mitrović je istakao da sledeća godina donosi nastavak njegove humanitarne misije – planira da pomogne čak 50 porodica širom Srbije.

Moramo da razumemo da država ne može sve da stigne, ali mi možemo da pomognemo jedni drugima, rekao je Mitrović.

Inače, Željko Mitrović je odmah nakon posete porodici Petrović stupio u kontakt sa rukovodstvom aerodroma „Nikola Tesla“ i dobio obećanje da će Miloš Petrović u najkraćem roku biti vraćen na posao na Aerodromu Beograd.

Autor: Dalibor Stankov