AKTUELNO

TV

Željko Mitrović objavio pesmu koju je napravila PINKOVA VEŠTAČKA INTELIGENCIJA, pa najavio POTPUNO LUDILO: Prvu digitalnu press konferenciju njegove zamenice Milunke (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nastavlja da pomera granice i uspešno ide iz jednog u drugi projekat.

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović, već godinama pokazuje izuzetnu posvećenost tehnološkim inovacijama, pokrećući projekte koji povezuju svet zabave, nauke i tehnoloških inovacija.

Svestan da je veštačka inteligencija sve prisutniji alat u kreativnim industrijama, Mitrović je našao način da je uspešno iskoristi i da zabavi pratioce na društvenim mrežama, ali i za dalji razvoj svoje kompanije.

Ovog puta, Mitrović je na Instagramu podelio pesmu, koju je Pink AI kreirala u skadu sa njegovim muzičkim ukusom. Nije krio da je zadovoljan pokazanim talentom, ali je zapazio da su potrebne i izvesne korekcije.

Takođe, vlasnik Pink Media Gruop najavio je za naredni period nešto što na ovim prostorima do sada nije viđeno - konferenciju za medije njegove virtuelne pomoćnice Milunke Savić.

- Neverovatno šta je AI pokupio u poslednja dva dana po netu i sam napravio pesmu, naravno uvažavajući moje muzičke afinitete! Kaže ova pesma, generisana u openpink.ai, “AI LINK,AI LINK, PODACI TEKU KAO NAJBOLJI DRINK”! Ne mogu da kažem da nije talentovana ova algoritamska paradigma, ali ima još da se radi i popravlja. Uskoro prva digitalna press konferencija Milunke Savić, moje digitalne zamenice i produkta AI tehnologije! Nju možete zapratiti na Instagramu milunka.savić.pink P.S.Milinka je potpuno autonomna pa ako se nekom nešto ne sviđa možete je sobodno tužiti nadležnom sudu, jer će njene konferencije za štampu, po svemu sudeći biti ubitačne, nešto mi se javlja da, za razliku od mene, Milunka nema dlake na jeziku! - naveo je Mitrović u objavi.

Za Željka Mitrovića tehnologija nije samo alat - ona je "produžetak mašte", što se jasno vidi iz njegovih objava i nema dileme da u svetu u kojem se granice između realnog i virtuelnog brišu, vlasnik Pink Media Group vidi priliku za transformaciju.

Autor: S.M.

#Milunka Savić

#Pesma

#konferncija

#veštačka inteligencija

#Željko Mitrović

POVEZANE VESTI

Auto/Tech

'OVO JE ODGOVOR NA SVE VELIKE PRIČE' NESTVARNI KADROVI SA POLIGONA PR-DC-ja! Željko Mitrović predstavio PRVI domaći dron sa optičkim kablom i roverom,

Showbiz

PINKOVA VEŠTAČKA INTELIGENCIJA JE STIGLA! Željko Mitrović otkrio detalje projekta koji pomera SVE GRANICE, pa najavio: Čarobni PinkAI će uskoro biti d

Košarka

ON JE JEDNOSTAVNO NAJBOLJI: Jokić piše istoriju NBA LIGE, Srbin srušio velikog Vilta Čemberlena, uspeo šta nijedan centar nije!

Košarka

FANTASTIČNA PARTIJA NIKOLE JOKIĆA: Novi BRUTALAN TRIPL-DABL Srbina, stigao Lebrona na večnoj listi

Auto/Tech

ŽELJKO MITROVIĆ I PR-DC NA SAJMU TEHIKE PREDSTAVILI REVOLUCIONARNI I JEDINSTVENI PROIZVOD! Unapređena verzija IKA drona izazvala je veliku pažnju pose

Društvo

MEGAEKSKLUZIVNO! Željko Mitrović najavio iz Abu Dabija: GRADIMO U SRBIJI PRVU FABRIKU DRONOVA! (VIDEO)