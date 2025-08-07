Nastavlja da pomera granice i uspešno ide iz jednog u drugi projekat.

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović, već godinama pokazuje izuzetnu posvećenost tehnološkim inovacijama, pokrećući projekte koji povezuju svet zabave, nauke i tehnoloških inovacija.

Svestan da je veštačka inteligencija sve prisutniji alat u kreativnim industrijama, Mitrović je našao način da je uspešno iskoristi i da zabavi pratioce na društvenim mrežama, ali i za dalji razvoj svoje kompanije.

Ovog puta, Mitrović je na Instagramu podelio pesmu, koju je Pink AI kreirala u skadu sa njegovim muzičkim ukusom. Nije krio da je zadovoljan pokazanim talentom, ali je zapazio da su potrebne i izvesne korekcije.

Takođe, vlasnik Pink Media Gruop najavio je za naredni period nešto što na ovim prostorima do sada nije viđeno - konferenciju za medije njegove virtuelne pomoćnice Milunke Savić.

- Neverovatno šta je AI pokupio u poslednja dva dana po netu i sam napravio pesmu, naravno uvažavajući moje muzičke afinitete! Kaže ova pesma, generisana u openpink.ai, “AI LINK,AI LINK, PODACI TEKU KAO NAJBOLJI DRINK”! Ne mogu da kažem da nije talentovana ova algoritamska paradigma, ali ima još da se radi i popravlja. Uskoro prva digitalna press konferencija Milunke Savić, moje digitalne zamenice i produkta AI tehnologije! Nju možete zapratiti na Instagramu milunka.savić.pink P.S.Milinka je potpuno autonomna pa ako se nekom nešto ne sviđa možete je sobodno tužiti nadležnom sudu, jer će njene konferencije za štampu, po svemu sudeći biti ubitačne, nešto mi se javlja da, za razliku od mene, Milunka nema dlake na jeziku! - naveo je Mitrović u objavi.

Za Željka Mitrovića tehnologija nije samo alat - ona je "produžetak mašte", što se jasno vidi iz njegovih objava i nema dileme da u svetu u kojem se granice između realnog i virtuelnog brišu, vlasnik Pink Media Group vidi priliku za transformaciju.

Autor: S.M.