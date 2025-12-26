LEDENI TALAS STIŽE U SRBIJU! Oglasio se RHMZ sa najnovijim informacijama - Ovo će biti najviša temperatura do Nove godine u našoj zemlji

AKTUELNO

U Srbiju stiže ledeni talas! Kako je najavio naš meteorolog Đorđe Đurić, najviša temperatura sve do Nove godine iznosiće od svega 1 stepen do maksimalnih 7.

Sada se oglasio i RHMZ. Kako navode, danas će biti pretežno oblačno i suvo, a naјviša temperatura kretaće se od samo 1 do 5 stepeni. U prestonici danas LEDENO. Na područјu Beograda oblačno i suvo uz slab zapadni vetar. Naјviša dnevna temperatura oko 2.

Za vikend i početkom sledeće sedmice uјutru slab i umeren mraz, a dnevna temperatura u intervalu od 1 do 6. U subotu postepeno razvedravanje. Od nedelje promenljivo oblačno sa lokalnom poјavom kratkotraјnog snega ili pljuska snega i uz umeren i јak severozapadni vetar.

Podsetimo, temperatura sve do kraja godine u jutarnjim i noćnim časovima biće u minusu, a tokom dana u plusu i kretaće se od 1 do 7 stepeni. U novogodišnjoj noći očekuje se naoblačenje. Minimalna temperatura kretaće se od -2 do 2°C, u Beogradu oko 1°C, a na višim planinama od -7 do -5°C. Prvi dan Nove godine doneće maksimalne temperature od 2 do 8 stepeni.

Vrlo brzo se očekuje i naoblačenje i zahlađenje sa susnežicom i snegom. Prema trenutnim prognozama, već 2. januara sa severa i severoistoka očekuje se prodor polarnog vazduha, uz sneg u većini predela. U periodu oko 3-4. januara minimalna temperatura bila bi i ispod -10 stepeni, na višim planinama i ispod -15. Dani bi bili ledeni, jer bi maksimalna temperatura ostala ispod 0°C.

Potom bi oko 5. januara usledilo otopljenje, ali bi za Božić minimalne temperature ostale u minusu, a tokom dana bi otišle u plus i bile bi i do 5°C. Dakle, pred nama je jedno uobičajeno vreme, u skladu sa kalendarom, ali će biti hlandije u odnosu na dosadašnji veoma blagi deo decembra.

