Stiže ledeni talas! Temperature neće prelaziti u plus, a evo kakvo će vreme biti za praznike - očekuju se nove količine snega

Prema najnovijim prognozama za Novu godinu živa u termometru biće stalno u "minusu" dok nam za Božić stiže prvi ledeni talas, ali i nove količine snega, otkrio je meteorolog Ivan Ristić.

Na pitanje kakvo nam vreme sledi do kraja ove nedelje, Ivan Ristić odgovara:

- Do kraja dana trebalo bi da dođe do prestanka padavina u svim delovima i da od četvrtka dođe do postepenog razvedravanja. Nove količine snega očekuju se samo na planinama. Ono što bih posebno istakao jeste opasnost od snega koji pada sa krovova. Takođe, u narednim jutrima, dolazi do pojave mraza, pa bi bilo dobro danas sve očistiti lepo, kako ne bi došlo do padova i preloma.

Meterolog Ivan Ristić otkriva i kakvo će vreme biti za predstojeće praznike.

- Što se tiče Nove godine merenja će biti u minusu i kretaće se od -2 do -5. Ali suvo, bez padavina. Početak godine obeležiće blago otopljenje, ali i to će kratko potrajati. Već za Božić dolazi do novog hladnog talasa i snežnih padavina, tako da ćemo imati pravi zimski Božić. To će ujedno bit i početak ledenog talasa koji će trajati sve do 20. januara. To znači da će temperature konstantno biti u minusu - ističe Ristić.

Autor: Snežana Milovanov