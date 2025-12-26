LEPE VESTI ZA VOZAČE, GORIVO POJEFTINILO PRED PRAZNIKE: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel narednih sedam dana

Vozači u Srbiji će od danas, pa do 2. januara 2026. plaćati gorivo po novim cenama.

Danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar dizela ćemo plaćati 194 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 177 dinar.

Ako uporedimo sa prethodnom nedeljom, i dizel i benzin pojeftinili su za po dva dinara.

Kada je reč o tržištu derivata u Srbiji, jučerašnji dan obeležila je vest da su u toku pregovori ruske strane sa mađarskim MOL-om o prodaji NIS-a.

Vest o pregovorima saopštila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

- U toku su pregovori ruskih akcionara, koji su većinski vlasnici u naftnoj industriji Srbije sa mađarskom kompanijom MOL, o izlasku ruskog vlasništva iz NIS-a, a to je zahtev američke vlade da bi se stvorili uslovi za skidanje sankcija. NIS se povodom toga i obratio američkoj Kancelariji za kontrolu strane imovine, zapravo OFAC-u. To je takođe uradio i mađarski MOL, vlada Mađarske je te razgovore podržala, i mi ćemo kao vlada Srbije takođe pružiti podršku, a sve u iznalaženju rešenja da se sankcije skinu, ali i da se stvore uslovi za davanje operativne licence za rad naftnoj industriji Srbije - rekla je ministarka Đedović Handanović.

Autor: Iva Besarabić