SREĆNE VESTI: Pronađen Aleksandar koji je nestao u ponedeljak u Čačku

Izvor: Telegraf, Foto: Instagram.com ||

Aleksandar V. (32) iz Čačka, koji je nestao u ponedeljak, 22. decembra, je pronađen živ i zdrav, potvrdio je član porodice za Telegraf.


Podsetimo, mladić je izašao da prošeta i od tada mu se izgubio svaki trag.

Policija je razgovarala sa taksistom koji je rekao da ga je odvezao do kraljevačke autobuske stanice i da mu je rekao da ide u Rašku. Porodica je imala informaciju da je neko ko liči na njega viđen u Ušću.

Aleksandar nije sa sobom poneo ni mobilni telefon što je dodatno zabrinulo porodicu iako to, kako su nam rekli, i liči na njega, jer nije nosio telefon svuda sa sobom.

