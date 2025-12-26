AKTUELNO

Domaći

ŽELJKO MITROVIĆ PEVA NA TEČNOM FRANCUSKOM! Oglasio se sa ulica Pariza i oduševio pratioce! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic ||

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović večeras je svoje pratioce na društvenoj mreži Instagram oduševio i više nego zanimljivom objavom!

Naime, kako je i sam direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović istakao, u Pariz je došao samo na nekoliko sati, ali to ga nije sprečilo da oduševi brojnu publiku koja na društvenim mrežama željno iščekuje svaku njegovu objavu.

Mitrović se oglasio sa jedne od ulica grada svetlosti, i to na nesvakidašnji način, i u maniru u kom ga do sada nismo mogli videti: Mitrović je pevao na tečnom francuskom.

- Volim Pariz i kada u njemu provedem samo nekoliko sati! Bilo mi nešto glupo da kad sam već ovde ne otpevam moju verziju Champs-Elysees! - poručio je Mitrović.

Podsetimo, pesma „Aux Champs-Élysées“ (Joe Dassin) je vesela, romantična pesma o šetnji Parizom.

Pesma opisuje bezbrižan dan u Parizu, na čuvenoj aveniji Champs-Élysées. Glavni lik luta gradom bez plana, a poruka ove pesme je o radosti života, slobodi i lepoti malih, neočekivanih trenutaka.

Autor: D.Bošković

#Pariz

#Pesma

#Pink Media Group

#pratioci

#Željko Mitrović

POVEZANE VESTI

Društvo

'SA MAGIJOM SE MORAŠ RODITI' Željko Mitrović se oglasio sa probe predstave 'Lu' snimcima koji su sve zaintrigirali!(VIDEO)

Domaći

'Šta Žex odgovori protestantima, koji bi da ga jašu?' U svom dobro poznatom duhovitom maniru: Pogledajte novi urnebesan snimak Željka Mitrovića! (VIDE

TV

'SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?' Željko Mitrović se oglasio iz Amerike: Evo šta radi 48 sati uoči Trampove inaoguracije (FOTO)

Domaći

ŽELJKO MITROVIĆ OBRADIO PESMU U SVOM MANIRU, PA PORUČIO: Ovaj spust kotrljajućeg Žexa po vrlo strmoj kaldrmi svakako bolje izgleda kad sam i sam otpev

Politika

Željko Mitrović objavio SUROVU ISTINU O ZVUČNOM TOPU! Video-montaža će vas nasmejati do suza, POTKAČIO ĐILASA I MARINIKU (VIDEO)

Domaći

Željko Mitrović objavio šok video i poručio: Nekada sam u Carigradu stvari rešavao mnogo jednostavnije i to bez dimnih signala! (VIDEO)