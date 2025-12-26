ŽELJKO MITROVIĆ PEVA NA TEČNOM FRANCUSKOM! Oglasio se sa ulica Pariza i oduševio pratioce! (VIDEO)

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović večeras je svoje pratioce na društvenoj mreži Instagram oduševio i više nego zanimljivom objavom!

Naime, kako je i sam direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović istakao, u Pariz je došao samo na nekoliko sati, ali to ga nije sprečilo da oduševi brojnu publiku koja na društvenim mrežama željno iščekuje svaku njegovu objavu.

Mitrović se oglasio sa jedne od ulica grada svetlosti, i to na nesvakidašnji način, i u maniru u kom ga do sada nismo mogli videti: Mitrović je pevao na tečnom francuskom.

- Volim Pariz i kada u njemu provedem samo nekoliko sati! Bilo mi nešto glupo da kad sam već ovde ne otpevam moju verziju Champs-Elysees! - poručio je Mitrović.

Podsetimo, pesma „Aux Champs-Élysées“ (Joe Dassin) je vesela, romantična pesma o šetnji Parizom.

Pesma opisuje bezbrižan dan u Parizu, na čuvenoj aveniji Champs-Élysées. Glavni lik luta gradom bez plana, a poruka ove pesme je o radosti života, slobodi i lepoti malih, neočekivanih trenutaka.

Autor: D.Bošković