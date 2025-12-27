RHMZ i ovog jutra pali alarme zbog mraza, ovo je najnovija prognoza vremena: Temperature idu i u minus, a evo kada nas očekuje snežna vejavica

Danas na su celoj Srbiji očekuje hladno vreme, mestimično sa slabim mrazem. Ujutru i pre podne pretežno oblačno i suvo, a posle podne razvedravanje, saopštio je RHMZ u svojoj vremenskoj prognozi.

Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni, dok će se jutarnja temperatura kretati od -3 do 3, najviša od 2 do 6 °S.

Narednih dana ujutru slab i umeren mraz, a dnevna temperatura u intervalu od 1 do 6 °S.

Tokom dana promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajnog snega ili pljuska snega i uz umeren i jak severozapadni vetar.

Kako je zaključio RHMZ, do kraja godine očekuju nas kratkotrajni pljuskovi snega.

Kakve temperature će biti u januaru?

Meteorolog Nedeljko Todorović objašnjava da se očekuju oscilacije klime. Podsetio je na januarske temperature iz ove godine.

"Malo porasta, malo zahlađenja. U apsolutnim vrednostima biće hladnije nego u dosadašnjem delu decembra.

Usred januara očekuju se fenomenalne oscilacije. Prošlog januara u Beogradu su maksimalne temperature tri dana bile 20–21 stepen, dok je u drugoj polovini januara zabeleženo hladno vreme sa snegom", podsetio je Todorović.

Vremenska prognoza za Novu godinu

Todorović najavljuje pad temperature za Novu godinu. Pitanje je da li će biti snega, objasnio je i zašto.

"Na planinama će biti hladnije za pet-šest stepeni, ali pitanje je da li će biti snega. Trenutno ga nema, možda će padati, ali je to neizvesno.

Tek u januaru možemo očekivati sneg i u planinskim predelima. Nova godina se približava, ali sve je još uvek neizvesno", zaključio je Todorović.

Autor: A.A.