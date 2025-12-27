Odložena naplata putarina na magistalnim putevima: Kamioni i autobusi plaćaju i dalje po starim pravilima

Kamionima, autobusima i kombijima sa prikolicom težim od 3,5 tone i sa četiri i više osovina trebalo je 1. januara da počne da se naplaćuje putarina i van auto-puteva. Ova obaveza je za sada odložena.

"Informaciju zvaničnu nemamo, a nezvanično je da će primena biti odložena do polovine januara“, kaže Aleksandar Spasić, sekretar Poslovnog udruženja "Međunarodni transport“.

Predsednik Udruženja poslodavaca drumskog saobraćaja Srbije "Srbijatransport“ Goran Aleksić navodi da prevoznici nemaju informaciju da je pravilnik donet, niti da najavljena naplata putarina na magistralnim putevima za komercijalna vozila stupa na snagu. Smatra da bi saradnja državnih institucija i privrede trebalo da bude kvalitetnija.

"Samo kvalitetan javno-privatni dijalog može iznedriti rešenja koja su u opštem interesu. U tom smislu bi bilo dobro da se donošenje ovog pravilnika koji iščekujemo, odloži na neko vreme. Treba da sednemo i zajedno vidimo kako će se primanjivati i sagledamo dobru praksu i modele naplata putarina prema komercijalnom sektoru u EU, kako bismo primenili evropsku regulativu i još bolje se uskladili sa okruženjem“, dodaje.

Infrastruktura zemlje je, kaže, poslednjih godina značajno unapređena, a održavanje puteva se mora finansirati iz različitih izvora.

"Jako je važno da mere koje se odnose na javni prevoz putnika kao važnoj usluzi mobilnosti i na teretni transport kao servisu privrede, budu odmerene i projektovane tako da se dobije konkurentan i kvalitetan servis za građane i privredu“, smatra Aleksić.

Putarine za magistralne puteve treba uvesti samo tamo gde postoje auto-putevi

Odlaganje uvođenja putarine na magistralnim putevima odgovara prevoznicima, jer ih za sada oslobađa troškova koje bi ova obaveza nametnula, a koju bi, kako kažu, na kraju plaćali privrada i građani. U Poslovnom udruženju "Međunarodni transport“ smatraju da putarine na putevima drugog reda ne treba uvesti na teritoriji čitave zemlje.

"Stava smo da tamo gde postoji auto-put koji je i osmišljen, pre svega, za tranzit i kretanje teških teretnih vozila, zaista treba uvesti naplatu putarina na magistralnim putevima, jer onda vraćamo sva teretna vozila na auto-put. Međutim, tamo gde nema alternative u vidu auto-puta, tu ne bi trebalo uvoditi putarine, jer prevoznici nemaju mogućnost da voze drugim putevima“, kaže Spasić.

Prevoznici shvataju da je održavanje puta skupo i da su za to potrebna ozbiljna sredstva, ali smatraju da se za to već izdvaja značajan novac.

"Mi već plaćamo određene takse i naknade, svako u svom mestu, svako prilikom registracije vozila, tako da postoje već određena sredstva koja se odvajaju za održavanje puteva. Mislimo da je to možda i dovoljno“, objašnjava.

Veću pažnju, navodi, treba posvetiti stranim teretnim vozilima koja idu kroz Srbiju, a za koja bi trebalo da postoje tačno utvrđeni koridori kretanja. Takođe, potrebna je dodatna kontrola pretovara vozila koji koriste lokalne i magistralne puteve.

"To naši članovi nemaju, jer oni prolaze dve vage. Jednu u zemlji i jednu van zemlje, a imaju kontrole i na evropskim putevima i tu igranja nema. Problem postoji kod unutrašnjeg prevoza, kod rasutih materijala. Lokalni prevozi sa vozilima koji tehnički mogu da nose mnogo više od dozvoljene nosivosti, nažalost, nemaju kontrolu. Tovare i dvostruko više od dozvoljene nosivosti i to treba kažnjavati, jer to uništava puteve“, ističe Spasić.

Srbija nije jedina zemlja koja planira naplatu purarina na magistralnim putevima. Ova praksa postoji kod nekoliko zemlja u Evropi, dok se u većini putarina naplaćuje samo na auto-putu.

Prema dostupnim podacima za moto puteve tj. puteve prve M kategorije u Srbiji putarina bi trebalo da iznosi 29,3 dinara po kilometru, dok bi za puteve prve B kategoije odnosno regionalne saobraćajnice to trebalo da bude 26 dinatra po kilometru.

Prevoznici kažu da u ovom trenutku postoje mnogo ozbiljniji problemi sa kojima se suočavaju i koje bi trebalo rešiti, pre uvođenja putarina na magistralnim putevima. To su finansije, duga granična zadržavanja, ograničeno vreme rada vozača u EU, siva ekonomija.

Autor: D.Bošković