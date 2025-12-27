'KRAVU I DEVOJKU BIRAJ IZ SVOG SELA' Luka (23) zamenio grad selom kod Zlatibora, pa iznenadio izjavom: Znaš čija je, kakva joj je narav

Luka Crepuljarević, mladić koji živi u selu Semegnjevo, sa ponosom prikazuje svoj život koji je van gradske vreve. Luka je sada izneo niz stavova i priča iz svog kraja.

Luka je pravi domaćin, međutim, nije poznato da li ima devojku.

- Znaš kako kažu u našem selu: Kravu i devojku uzimaj iz svog sela. Kravi znaš narav, isto za devojku, znaš čija je, kakava je i kakava joj je narav - rekao je i ispričao kako je ranije bilo dok su se održavale igranke:

- Kad su bile te igranke, babe se popnu na klipe, gledaju sa kim im ćerke igraju.

Na selu je sve manje stanovnika.

- Nema 100 ljudi na selu, od njih 10 je radno sposobno. Kod nas Semegnjevaca je specifično, ko prođe te kritične godine, 70, on posle tera do stote - rekao je između ostalog Luka Crepuljarević za "Zlatiborski podcast".

Luka o majci: "Ona je završila fakultet"

Podsetimo, Luka je nedavno za Blic je govorio o svom odrastanju, roditeljima, i podršci koju je dobio od brojnih poznatih ličnosti među kojima je i glumica Sloboda Mićalović, a kako kaže, to mu je veoma značilo.

Osim toga, on se nedavno obratio svojoj majci kada joj je putem Instagrama javno čestitao rođendan, a osim toga on je govorio o njoj.

- Majka mi je stabilna obrazovana žena, u početku joj nije bilo svejedno sto sam odlučio da živim na selu, ali kada je videla da uspevam sve i fakultetu i sve ovo da postignem, popustila je - rekao je Luka i pokazao za naše kamere kako izgleda seoski život:

- Tatinim sinovima je mnogo lakše, ne želim nikoga da prozivam, samo kažem oni koji imaju oca uz sebe lakše mogu da reše problem, ja svoje sve moram sam. Oca sam izgubio sa sedam godina, bio sam mali, pa ne mogu da kažem da mi je nedostajao. Ja sam imao lepo detinjstvo, nikad nisam bio gladan, pocepan, bos…

Autor: D.Bošković