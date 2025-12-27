AKTUELNO

Društvo

Ovo je najisplatljiviji biznis u Srbiji: Zarada po nekoliko hiljada evra, a fakultet ne treba

Izvor: Informer, Foto: Tanjug/Dušan Aničić, Pink.rs, Unsplash, Tanjug/Sava Radovanović ||

Onlajn trgovina u Srbiji postaje najisplatljiviji biznis jer zahteva minimalna ulaganja, a može doneti mesečne prihodei od nekoliko hiljada evra!

U Srbiji danas malo koji biznis može da se poredi sa onlajn trgovinom po brzini profita i minimalnim startnim ulaganjima, jer za pokretanje sopstvene internet prodavnice često nije potrebno više od nekoliko stotina evra, dok potencijalni prihod raste i do nekoliko hiljada evra mesečno.

Onlajn trgovina, poznata i kao e-trgovina, podrazumeva prodaju proizvoda ili usluga preko interneta, bilo putem sopstvenog sajta, popularnih platformi ili društvenih mreža, što kupcima omogućava da naručuju iz udobnosti svog doma.

Za razliku od klasičnih prodavnica, ne zahtevaju se velike površine, skupi izlozi ili troškovi radne snage, što znatno smanjuje početna ulaganja i rizik.

Troškovi kreiranja onlajn prodavnice najčešće obuhvataju izradu sajta, održavanje platforme i marketinške aktivnosti, koje se mogu prilagođavati budžetu, dok zarada zavisi od izbora proizvoda, cene, kvaliteta usluge i privlačnosti sajta. Iskusni prodavci uspevaju da, uz relativno mali kapital, generišu mesečne prihode koji premašuju prosečne plate u mnogim sektorima, a poslovanje se lako skalira u skladu sa potražnjom.

Sve više preduzetnika u Srbiji prepoznaje ovu priliku jer onlajn trgovina omogućava fleksibilnost, niske troškove i visok profit, što je retka kombinacija u domaćem biznis okruženju.

Autor: D.Bošković

#Biznis

#Fakultet

#Posao

#Srbija

#hiljade evra

POVEZANE VESTI

Društvo

OVE NEKRETNINE SU TOP INVESTICIJA! Najskuplja se prodaje za 30 hiljada evra na odličnoj lokaciji

Politika

Alečković tvrdi: Olivera Kovačević, žena Đilasovog Borka, ima platu od nekoliko hiljada evra

Društvo

Doneta odluka! Povećava se minimalac u Srbiji na 500 evra

Fudbal

Evroliga kaznila Partizan sa pet, a Crvenu zvezdu sa 25 hiljada evra

Domaći

OVDE JE ODRASLA RADA MANOJLOVIĆ! Naša pevačica po nastupu uzima desetine hiljade evra, otac joj radi na pijaci i ima penziju 19.000 dinara!

Politika

Više od 314 hiljada evra pomoći Vlade Japana za šest lokalnih samouprava u Srbiji (FOTO)