Više od 314 hiljada evra pomoći Vlade Japana za šest lokalnih samouprava u Srbiji (FOTO)

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Ambasadom Japana u Republici Srbiji, organizovalo je danas u Palati Srbija svečanu ceremoniju potpisivanja donatorskih ugovora, čija ukupna vrednost premašuje 314 hiljada evra.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović istakao je da su kroz POPOS donacije Vlade Japana obezbeđene pomoći za šest lokalnih samouprava u Republici Srbiji, a kako je naveo, one će biti iskorišćene za unapređenje objekata predškolskih ustanova, komunalnih delatnosti, kao i higijenske zaštite lica sa duševnim oboljenjima.

Izrazivši zahvalnost Japanu i njegovim građanima na dosadašnjem angažovanju i pruženoj podršci, ministar Martinović je naglasio da je današnji događaj još jedan dokaz da su bilateralni odnosi Japana i Srbije sadržajni, izrazito partnerski i u stalnom usponu.

Kako je naveo, potpisani donatorski ugovori govore i u prilog tome da je briga o interesima i potrebama građana, kao i briga o daljem razvoju lokalnih samouprava, najviši prioritet Vlade Srbije.

Dodao je i da je podjednako važno da gradovi i opštine prepoznaju MDULS kao izvor snažne podrške i stabilan osolonac, kako bi se partnerski radilo na prevazilaženju izazova, izgradnji boljih usluga, unapređenju lokalnog razvoja i podizanju životnog standarda građana.

Ambasador Japana u Republici Srbiji Akira Imamura izrazio je zadovoljstvo što prisustvuje ceremoniji potpisivanja za šest novih Projekata za Osnovne Potrebe Stanovništva (POPOS).

Istakao je da Srbija i Japan imaju prijateljstvo dugo preko 140 godina, te da se dve zemlje nikada nisu suzdržale da pomognu jedna drugoj u teškim vremenima.

On je napomenuo da se Japan još uvek seća pomoći koju mu je Srbija poslala 2011. godine, kada se desio snažan zemljotres i tsunami, te ukazao na to da je 1. januara ove godine Japan zadesio još jedan snažan zemljotres, koji je odneo preko 200 života.

Kako je rekao, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je i ovom prilikom ponudio pravovremenu pomoć narodu Japana. On je dodao i da Vlada Japana podržava razvojne strategije Republike Srbije, a pogotovo kroz Projekte za Osnovne Potrebe Stanovništva (POPOS). Ukazao je na to da ova grant šema ima za cilj da podrži građane Srbije, pružajući im neophodna sredstva i usluge za svakodnevni život, te da je od 1999. godine do sada kroz POPOS donirano preko 16 miliona evra.

Ambasador je naglasio da su današnji ugovori potpisani za još šest novih projekata, u vrednosti više od 314 hiljada evra, te izrazio nadu da će ovi projekti značajno doprineti poboljšanju životnih standarda u svih šest opština i da će ljudima obezbediti lagodniji i sigurniji život.

Državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Dragan Stevanović zahvalio je ambasadoru Imamuri i japanskoj vladi na vrednoj donaciji, ističući da je Japan u poslednje dve i po decenije opredelio više od pola milijarde evra za pomoć brojnim korisnicima u Srbiji.

On je naglasio da gotovo da nema opštine u Srbiji kojoj Vlada Japana nije pomogla, što, kako je naveo, najbolje govori o izuzetnim odnosima dve zemlje i dva naroda.

Prema njegovim rečima, vozilo za održavanje kanalizacione mreže namenjeno Svrljigu, mini bager za Vladimirce, kao i cisterna za pijaću vodu i čišćenje za Boljevac će u značajnoj meri pomoći ovim opštinama da unaprede svoje komunalne usluge.

Stevanović je dodao da na ovaj način celokupna Vlada Srbije pokazuje podjednaku posvećenost velikim infrastrukturnim i finansijski manjim projektima koji doprinose boljem kvalitetu života građana u njihovim sredinama, te naveo da će saradnja sa japanskim partnerima i prijateljima biti nastavljena.

Državna sekretarka u Ministarstvu prosvete Anamarija Viček izrazila je zahvalnost prema Vladi Japana na tome što je prepoznala važnost ulaganja u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja, te ukazala da će na ovaj način deca dobiti još bolje uslove za rad i boravak u vrtićima. Kako je navela, unapređivanje dostupnosti, kvaliteta i pravednosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, jedan je od strateških prioriteta Vlade Republike Srbije i Ministarstva prosvete.

Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Biljana Barošević poručila je da ne čudi to što je Japan tradicionalni donator Srbiji, imajući u vidu da bilateralne odnose dveju zemalja, tradicije duge skoro vek i po, karakteriše prijateljstvo i obostrani interes da se međusobna saradnja i politički dijalog intenziviraju.

Podsetila je i na to da je na Vidovdan 2022. godine predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić odlikovao premijera Šinzo Abea ordenom Republike Srbije na lenti, zbog očuvanja prijateljskih odnosa i poboljšanja saradnje dve zemlje, te istakla da je upravo na inicijativu predsednika Vučića i premijera Abea uspostavljena saradnja koja je našoj zemlji donela veliki ekonomski napredak, značajne projekte i velike investicije.

Barošević je dodala da je Japan nebrojano puta pokazao svoje prijateljstvo prema Srbiji i dobru volju posebno prema onim kategorijama našeg društva sa kojima ona svakodnevno radi i sarađuje i kojima je podrška državnog vrha potrebnija, a to su, kako je navela, osobe sa invaliditetom i ustanove socijalne zaštite.

Donatorske ugovore potpisao je ambasador Japana u Republici Srbiji Akira Imamura sa direktorkom PU "Radost" Vrnjačka Banja Draganom Hadži-Ristić, direktorkom PU „Crvenkapa“ Mali Zvornik Jelenom Nikolić, direktorom JKP "Usluga" Boljevac Zoranom Konićem, direktorom JKSP Svrljig Jovanom Đorđevićem, v.d. direktora JKP „Izvor“ Vladimirci Nebojšom Radovićem i direktorkom Doma za duševno obolela lica "1.Oktobar" Plandište Izabelom Jovanović.

Događaju je prisustvovao i državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Lav Pajkić, kao i predsednici pomenutih opština za koje su obezbeđene donacije.

