AKTUELNO

Domaći

Željko Mitrović ponovo izazvao POMETNJU na mrežama: Pre samo dva sata sleteo iz Pariza, a već stigao da obavi SVE OVO! Najavio novu humanitarnu akciju i spektakularan 'HIT TVIT'! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic ||

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović svakom svojom objavom izazove haos na mrežama!

Naime, direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se iz krcatog teatra 'Odeon', gde je večeras dodelio zlatnu platinum karticu 70.000-tom gledaocu.

pročitajte još

SVAKO KO KUPI KARTU U 'ODEONU' UČINIĆE HUMANO DELO! Željko Mitrović nagradio 70.000-tog gledaoca ZLATNOM KARTICOM - Ovo su SVI noviteti u teatru buduć

Kako je Mitrović istakao, iako je pre samo dva sata sleteo iz Pariza, on je za kratko vreme uspeo da obavi brojne zadatke, što je odmah podelio na mrežama, ali i izazvao lavinu komentara zbog najave svega što nas čeka.

- Od kada sam sleteo iz Pariza, pre dva sata, bio sam u Rumi da pomognem samohranu majku sa petoro dece, stigao u Odeon da se zahvalim publici na 70 000-tom gledaocu, obišao Šimanovce za sutrašnji spektakl od “Hit tvita” , i otišao na kolegijum, na kome ništa ne razumem! P.S. Ljudi, čekajte me, vraćam se! HELP!!!!! - napisao je Mitrović na društvenoj mreži Instagram.

Autor: D.Bošković

#Akcija

#Hit Tvit

#Humanitarna akcija

#Pariz

#Put

#putovanje

#spektakl

#Željko Mitrovic

POVEZANE VESTI

Domaći

ŽELJKO MITROVIĆ PEVA NA TEČNOM FRANCUSKOM! Oglasio se sa ulica Pariza i oduševio pratioce! (VIDEO)

Politika

Željko Mitrović BRUTALNO POTKAČIO Jovu Bakića: Video objavljen na Instagramu nasmejaće sve do suza! Ovo je ispovest o PORAZU jednog profesora (VIDEO)

Domaći

'OVO PREDSTAVLJA BUDUĆNOST LASERSKOG RATOVANJA' Željko Mitrović uskoro predstavlja novu generaciju oružja 'AMON RA': Na mrežama objavio TIZER i najavu

Domaći

'HVALA NIŠLIJAMA NA TOPLOM I PRIJATELJSKOM GOSTOPRIMSTVU' Željko Mitrović podelio snimak iz provoda, pa sve zamolio OVO (VIDEO)

Društvo

'SA MAGIJOM SE MORAŠ RODITI' Željko Mitrović se oglasio sa probe predstave 'Lu' snimcima koji su sve zaintrigirali!(VIDEO)

TV

'SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?' Željko Mitrović se oglasio iz Amerike: Evo šta radi 48 sati uoči Trampove inaoguracije (FOTO)