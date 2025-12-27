Željko Mitrović ponovo izazvao POMETNJU na mrežama: Pre samo dva sata sleteo iz Pariza, a već stigao da obavi SVE OVO! Najavio novu humanitarnu akciju i spektakularan 'HIT TVIT'! (VIDEO)

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović svakom svojom objavom izazove haos na mrežama!

Naime, direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se iz krcatog teatra 'Odeon', gde je večeras dodelio zlatnu platinum karticu 70.000-tom gledaocu.

Kako je Mitrović istakao, iako je pre samo dva sata sleteo iz Pariza, on je za kratko vreme uspeo da obavi brojne zadatke, što je odmah podelio na mrežama, ali i izazvao lavinu komentara zbog najave svega što nas čeka.

- Od kada sam sleteo iz Pariza, pre dva sata, bio sam u Rumi da pomognem samohranu majku sa petoro dece, stigao u Odeon da se zahvalim publici na 70 000-tom gledaocu, obišao Šimanovce za sutrašnji spektakl od “Hit tvita” , i otišao na kolegijum, na kome ništa ne razumem! P.S. Ljudi, čekajte me, vraćam se! HELP!!!!! - napisao je Mitrović na društvenoj mreži Instagram.

Autor: D.Bošković