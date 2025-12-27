TELEFONI HITNE SE USIJALI ZBOG VISOKE TEMPERATURE! Širom Srbije masovno se žale na iste simptome, lekari upozoravaju: Ne javljajte se prekasno, tada je sve mnogo komplikovanije

Telefoni hitne pomoći širom Srbije ovih dana ne prestaju da zvone zbog širenja virusa "mutanta" i svi se masovno žale na visoku telesnu temperaturu, toliko da moraju da zovu Hitnu pomoć. Od Beograda, preko Niša, do Subotice i Novog Sada, lekari beleže nagli skok poziva zbog uporne visoke temperature i simptoma sličnih gripu, naročito kod dece i hroničnih bolesnika. Samo u prestonici je u jednom danu zabeleženo oko 2.000 poziva, a lekari upozoravaju da pogrešno obaranje temperature i kasno javljanje lekaru mogu dodatno zakomplikovati stanje, posebno tokom noći kada su gužve najveće.

Grip u Srbiji je ušao u epidemijsku fazu

Grip u Srbiji je ušao u epidemijsku fazu, potvrdio je epidemiolog dr Zoran Radovanović, objašnjavajući šta znači da je pređen tzv. epidemijski prag, ali naglašava da razloga za paniku nema. Kako je istakao za "Blic", u poslednjem preseku, beleži se oko 2,8 obolelih na 1.000 stanovnika, što je gotovo tri puta iznad granice.

Podsetimo, i izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazao je da je klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno iznad epidemijskog praga, te da se registruje široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući.

Hitna pomoći u Beogradu zatrpana pozivima

Beogradskoj hitnoj pomoći u poslednjih dana upućeno je dosta poziva, sredinom nedelje čak oko 2.000 Beograđana tražilo je pomoć zbog samo jednog simptom - visokih temperatura.

Prema rečima doktorke Gordane Pavlović iz Zavoda za urgentnu medicinu kada je u pitanju temperatura, građani bi trebalo u kući da poseduju lek za skidanje temperature.

Kada kod lekara

Da li je poželjno, prilikom skidanja visoke temperature, korišćenje dva antipiretika (lekovi koji služe snižavanju temperature), doktorka Pavlović ističe da je poželjno isključivo u krajnjem slučaju.

- Mi savetujemo u prvih tri dana, ako niste neki hronični pacijent koji ima neku pridruženu bolest, da to možete i sami da radite u kući, a zatim da se javite kod lekara ako ne prolazi temperatura - rekla je ranije doktorka Pavlović za RTS.

U Subotici se ljudi žalili na gušenje

U Službi hitne medicinske pomoći u Subotici (SMHP) kažu za "Blic" da su prethodnih dana imali povećan broj izlazaka na teren, između 40 i 50, a prosek za Suboticu je 30.

"Povećan je i broj poziva zbog febrilnih stanja i temperatura kod hroničnih pacijenata koji ne mogu da se jave izabranom lekaru"

- Najčešće tegobe zbog kojih se intervenisalo na terenu su imali kardiološki pacijenti, odnosno, pacijenti sa hroničnim bolestima koji su u akutnom pogoršanju. Najčešći simptomi zbog kojih se pozivala SMHP su gušenje, povišen krvni pritisak, neurološki ispadi, međutim, bilo je dosta i povreda, što u kućnim uslovima, što u saobraćajnim nesrećama, jedna šarolika paleta intervencija na terenu. Povećan je i broj poziva zbog febrilnih stanja i temperatura kod hroničnih pacijenata koji ne mogu da se jave izabranom lekaru - kaže doktorka Mihaela Budimski, specijalista urgentne medicine, portparol SHMP u Subotici, i dodaje:

- Pacijenti su dolazili zbog simptoma sličnom gripu, ali ima i onih koji dolaze zbog temperature praćene povraćanjem, različite su kliničke slike. Unazad 10 dana se javljaju pretežno u ambulantu, a interveniše se na terenu i u kućnim uslovima kod starih i hroničnih pacijenata koji ne mogu da se jave izabranom lekaru zbog temperature - kaže Budimski.

I u Novom Sadu lekari imaju pune ruke posla

Kako za "Blic" objašnjava portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novog Sada doktor Zoran Krulj, kad god je talas viroza, kao što je to slučaj u ovom periodu, povećan je broj poziva upućenih ka hitnoj pomoći, naročito onih koji se tiču dece i to u večernjim satima.

- Pitanja se uglavnom odnose na to kako da se skine uporna visoka temperatura kod dece. Neretko se dešavaju trivijalne greške roditelja koje se tiču načina na koji se temperatura skida. Ili se detetu daje manja doza leka ili se ne rashlađuje tuširanjem već utopljava što je potpuno pogrešno - objašnjava Krulj.

Noću je najgore

Doktor novosadskog Zavoda za urgentnu medicinu navodi da noću ima strahovito mnogo posla, te da pedijatrijska ambulanta koja dežura od 19 časova uveče do 7 ujutru primi oko 100 dece za jednu smenu.

- Zbog pojačanog obima posla, pored redovnog dežurstva, još jedan lekar i medicinski tehničar dežuraju od 19 časova pa sve do ponoći, kada je ujedno i najveća gužva - priča za "Blic" Krulj.

- Ovakvo vreme pogoduje virusima, pa poslednjih 15 dana zaista ima mnogo posla. Za 24 sata naša služba primi oko 400 poziva, a uradi oko 120 intervencija. Paralelno sa virusnim infekcijama pojačano se javljaju i stomačne tegobe. Problem nastaje jer su izrazito visoke temperature otporne na terapiju, pogotovo kod dece. Temperature kod dece znaju da budu i 40 stepeni Celzijusa, a to se ne sme dozvoliti, naročito kod dece mlađe od 3 godine da ne bi došlo do febrilne konvulzije, poznatije kao fras. To je opasno stanje i tada se mora odmah reagovati - savetuje.



Dodaje da je bitno da se roditelji pridržavaju saveta lekara i da ne paniče.

- Roditelji budu uznemireni, pa greše. Ako kažemo da se dete tušira 20 minuta toplom tekućom vodom, onda treba tako i uraditi. Oni neretko hladnom vodom istuširaju dete tri minuta i onda se čude što nema efekta. Takođe umeju da dovedu dete sa izrazito visokom temperaturom u ambulantu što je za njih mučno, a doktorima otežava pregled - pojašnjava dr. Krulj.

Prema njegovim rečima, dodatno su ugroženi hronični bolesnici, naročito plućni, jer kod njih može doći do ozbiljnog pogoršanja stanja.

- Najava zahlađenja će nam doneti nešto mirnije stanje, jer se virusi i bakterije množe na temperaturama koje su više u odnosu na prosek za ovo doba godine - ocenjuje naš sagovornik.

Lekari Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Nišu beleže proteklih dana povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama i visokim temperaturama.



- Ukupan broj pregleda je nešto veći, ali se veliki broj pacijenata javlja sa respiratornim tegobama. Od noćašnjih 68 pregleda u ambulanti, 38 su sa simptomima gripa, visokim temperaturama i sa simptomima neke respiratorne infekcije. Uglavnom se sumnja na virusne infekcije - kaže doktorka Gorica Radomirović, načelnik pete operativne smene u Hitnoj pomoći.

"Temperature ne mogu da se obore tabletiranom terapijom i zbog toga imamo dosta terenskih poziva a i dolaze ljudi u ambulantu"

Ona navodi da se veliki broj ljudi javlja i traži savet telefonskim putem, dok Hitna na terenu interveniše za hronične i nepokretne pacijente.

- To su temperature koje idu do 40 stepeni što, čini mi se, nije išlo ranije u toj meri. Temperature ne mogu da se obore tabletiranom terapijom i zbog toga imamo dosta terenskih poziva a i dolaze ljudi u ambulantu - navodi Radomirović.

U niškoj Hitnoj pomoći beleže i veliki broj dece među pacijentima

- Kod dece smo imali 41 pregled na pedijatriji a više od dve trećine su respiratorne infekcije i febrilna stanja uglavnom u sklopu tih infekcija. Ima i stomačnih tegoba, ali je veći procenat respiratornih. Da li se radi o gripu, mogu da kažu jedino epidemiolozi ali ja bih rekla po simptomima da je počeo grip. Simptomi na koje se žale pacijenti su slični gripu - kaže dr Radomirović.

Prema njenim rečima mlađim ljudima koji su vitalni i nisu ugroženi drugim pridruženim bolestima, savetuje se uzimanje tableta paracetamola obavezno na četiri časa, u kombinaciji sa brufenom, kod pacijenata koji mogu da uzimaju brufen.



- Dakle, savetuje se obaranje temperature tabletama, uzimanje vitamina C i D, laganija ishrana. Ako se simptomi ne smanjuju za tri dana ili se pogoršavaju, obavezno se javiti lekaru - dodaje dr Radomirović.

Autor: D.Bošković