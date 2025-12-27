AKTUELNO

Beograd

GUŽVE I U GRADOVIMA I NA GRANIČNIM PRELAZIMA! Presek stanja tokom večeri, AMSS uputio apel svim vozačima

Foto: Printscreen/naxi.rs/kamere

Povremeni talasi pojačnog saobraćaja očekuju se na najfrekventnijim graničnim prelazima i naplatnim rampama, a gužve se očekuju i unutar gradova.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) poručio je vozačina da narednih dana računaju na usporenu vožnju i duže vreme putovanja.

Savetuje se oprez zbog magle koja smanjuje vidljivost na putevima, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura i na mostovima.

Na putnim pravcima prvog prioriteta održavanja snega u raskvašenom stanju do pet centimetra ima na deonicama Majdanpek – Klokočevac – Štubik, Štubik – Negotin – granični prelaz s Bugarskom, kao i na teritoriji Zaječara.Nema zadržavanja vozila na naplantnim stanicama, ni na putničkim i teretnim terminalima graničnih prelaza.

Autor: D.Bošković

#AMSS

#apel

#guzva

#prelazi

#voznja

