AMSS: Zimska oprema obavezna u planinskim predelima, moguća poledica na putevima

Zimska oprema obavezna je u planinskim predelima a u noćnim i ranim jutarnjim satima postoji opasnost i od slabije poledice zbog povremeno vlažnih kolovoza usled lokalnih padavina, upozorava AMSS vozače.

Van gradova saobraćaj je umerenog inteziteta, prohodnost puteva je u nižim predelima dobra, dok je na prilazima većih gradova u popodnevnim satima očekivan pojačan saobraćaj.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima, ni na teretnim terminalima.

Produženo je radno vreme graničnog prelaza "Bački Vinogradi" - svakog petka, subote i nedelje do 11. januara 2026. biće otvoren u vremenu od 7 do 22 časa.

Autor: Marija Radić