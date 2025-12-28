AKTUELNO

'POZIVAMO GRAĐANE DA NAM POMOGNU' Oglasio se Dačić o poteri za monstrumom sa Novog Beograda

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se danas povodom uklanjanja bombe iz Beograda na vodi, a tom prilikom govorio je i o potrazi za monstrumom koji je u subotu izbo baku na Novom Beogradu.

- Nažalost, do ovog trenutka nismo dobili prave informacije o identitetu ovog lica. Pozivamo građane da nam pomognu. Ne bih da komentarišem, ali postoje neke stvari u našem sistemu bezbednosti koje ne koristimo za bezbednost građana, a to je sistem prepoznavanja lica. Oko toga ovde vlada veliki otpor, pod izgovorom da to može da se zloupotrebi... Dakle, ne postoji sistem prepoznavanja lica, pa policija ne može pomoću njega da utvrdi identitet. Osoba koja je povređena u napadu ne može da nam pomogne, jer ne poznaje čoveka. Pozivamo građane da nam pomognu da ga identifikujemo i uhapsimo. Predstoji nam izmena zakona o unutrašnjim poslovima. Naši građani kad idu u inostranstvo, sve prihvataju. To je demokratija, a kad bismo uveli kod nas, to je nedemokratski. A mi drugi dan tragamo za identitetom osobe... - rekao je Dačić.

