'GRAĐANI SU BEZBEDNI' Dačić za Pink: Počela akcija uklanjanja bombe, biće prebačena na Pasuljanske livade

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić odobrio je danas početak akcije uklanjanja bombe iz Drugog svetskog rata i rekao da će ona biti prebačena na drugu lokaciju - Pasuljanske livade gde će biti deaktivirana.

Dačić je za TV Pink rekao da je ova bomba pronađena nedaleko od tržnog centra Galerija teška 472 kilograma, od čega je eksplozivna materija 250 i da je pronađena na dubini od tri metra u vertikalnom položaju.

Dačić je rekao i da se rado o bombi američke proizvodnje, kao i da objektivno postoji opasnost za građane i zamolio ih da se udalje od lokaliteta.

- Građani jesu bezbedni, verujem da će sve proći bez problema - kazao je Dačić.

U akciji učestvuju 122 pripadnika MUP i svih neophodnih službi.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da u potpunosti poštuju uputstva i naređenja nadležnih službi i da prate aktuelne informacije putem sredstava javnog informisanja, kako bi ovaj postupak bio realizovan bezbedno, kontrolisano i u najkraćem mogućem roku.

Autor: Pink.rs