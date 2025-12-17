Ivica Dačić najavio novi Posebni kolektivni ugovor za policijske službenike!

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio je da će u narednim mesecima biti donet novi Posebni kolektivni ugovor za policijske službenike, koji će, kako je ocenio, biti još bolji od prethodnog.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić razgovarao je danas sa predstavnicima reprezentativnih policijskih sindikata o položaju zaposlenih u MUP-u i najavio donošenje novog Posebnog kolektivnog ugovora.

„Osim zakonskih i ustavnih ovlašćenja i nadležnosti koje ima Ministarstvo unutrašnjih poslova, naš prioritet je i materijalni položaj i uopšte status zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Imajući u vidu dobru praksu koja je ustanovljena još za vreme mog prošlog mandata, jer je Republika Srbija bila prva zemlja u Evropi koja je donela Posebni kolektivni ugovor za policijske službenike, dogovorili smo se sa predstavnicima reprezentativnih sindikata, sa Nezavisnim sindikatom policije, sa Sindikatom srpske policije i Policijskim sindikatom Srbije da nastavimo rad na sagledavanju svega onoga što treba da uradimo kako bismo dobili i još bolji dokument u odnosu na sve one koji su bili u prethodnom periodu“, rekao je ministar Dačić.

Kako je objasnio, trenutni Posebni kolektivni ugovor ostaće na snazi u narednim mesecima dok se bude razgovaralo o svim detaljima vezanim za materijalni status i položaj zaposlenih u MUP-u.

„Želim posebno da naglasim i to da postoji pozitivno raspoloženje državnog rukovodstva Srbije, i predsednika Republike Srbije i Vlade Republike Srbije da se o tome razgovara, a takođe bih izrazio i veliku zahvalnost pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova na ključnom doprinosu za očuvanje mira i stabilnosti u Republici Srbiji. Veoma je bitno da iz godine u godinu sagledavamo sve prednosti ili mane određenih akata koje ovde imamo“, poručio je ministar Dačić, dodavši da će novim Posebnim kolektivnim ugovorom biti zadovoljni svi zaposleni u MUP-u, pre svega policijski službenici.

Predsednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović istakao je da je ovaj trenutak veoma važan za sve zaposlene u okviru MUP-a i da je bitno da kolege znaju da su policijski reprezentativni sindikati po prvi put zauzeli isto stanovište kada je u pitanju proširenje prava.

Predsedavajući predsedništva Nezavisnog sindikata policije Goran Lazić i predsednik Sindikata srpske policije Lazar Ranitović izrazili su zadovoljstvo što je nacrt Posebnog kolektivnog ugovora bolji od trenutnog za sve zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Autor: Dalibor Stankov