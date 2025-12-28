OGREV TRAŽEN KAO ZLATO Pelet se rasproda čim stigne, CENE NEPRIHVATLJIVO VISOKE, evo koji iznosi su u pitanju

Potražnja je i dalje ogromna, naročito zbog hladnog vremena i činjenice da su mnoga domaćinstva poslednjih godina prešla sa struje na pelet i ugradila kotlove.

Iako pelet ovih dana stiže na stovarišta širom Srbije, u Sremu i Sremskoj Mitrovici zadržava se veoma kratko. Građani koji se greju na ovaj ogrevni energent kažu da se pelet rasproda gotovo istog dana kada stigne, dok cene ostaju visoke i za mnoge – neprihvatljive.

Na stovarištima u Sremskoj Mitrovici potvrđuju da isporuke postoje, ali da je potražnja i dalje ogromna, naročito zbog hladnog vremena i činjenice da su mnoga domaćinstva poslednjih godina prešla sa struje na pelet i ugradila kotlove. Međutim, zbog loših vremenskih uslova i otežane seče drva, proizvodnja je usporena, što se direktno odražava na tržište.Cene peleta u ovom delu Srbije dostižu i 43.000 dinara po toni, dok se na pojedinim mestima može naći i za oko 38.000 dinara, ali bez garancije da će ga biti i narednog dana.Jedan Mitrovčanin kaže da prošle nedelje u gradu nije uspeo da kupi pelet, pa je ogrev morao da potraži u Šidu, gde ga je platio 38 dinara po kilogramu.

– Obišao sam više stovarišta u Mitrovici, ali su mi svuda rekli isto – pelet stiže, ali se odmah i proda – kaže on za Kurir.

Dodatni pritisak na tržište nastao je tokom jeseni, kada je potražnja naglo porasla, a domaći proizvođači nisu uspeli da je isprate. Zbog toga je u Srbiju uvezen veliki broj tona peleta, naročito tokom novembra, kada su količine bile višestruko veće nego prethodnih godina.

Uprkos nešto boljoj snabdevenosti u odnosu na oktobar, građani Srema i dalje strahuju da li će moći da obezbede dovoljno ogreva za celu zimu i koliko će ih grejanje na pelet na kraju koštati. Prodavci očekuju da bi cene mogle da se stabilizuju tek kada se proizvodnja i ponuda izjednače, ali za sada pelet ostaje jedan od najtraženijih i najskupljih energenata ove grejne sezone.

Autor: Jovana Nerić