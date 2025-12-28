Evo gde Srbi putuju za novogodišnje praznike: Mladi sad hrle u samo jednu zemlju, dok stariji biraju proverene destinacije

U periodu od 27. decembra do 3. januara u gradovima od Bara do Herceg Novog nastupaju različiti izvođači, što je očigledno uticalo na veće interesovanje mlađih putnika

Interesovanje građana za novogodišnja putovanja ove godine je manje za oko 10 do 15 odsto u odnosu na prošlu, što je trend koji se nastavlja već drugu godinu zaredom.

- Primećujemo pad interesovanja za organizovana putovanja u inostranstvo, ali istovremeno raste broj individualnih putnika koji aranžmane rezervišu putem društvenih mreža i online platformi. U taj segment nemamo potpun uvid, ali dostupne statistike ukazuju da se značajan broj rezervacija obavlja upravo na taj način - rekao je za portal Biznis.rs direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić.

Kao i prethodnih godina, u ovom periodu su najtraženiji evropski gradovi, posebno uoči Nove godine i tokom zimskih prazničnih manifestacija. Kada je reč o samom novogodišnjem dočeku, naš sagovornik ističe da su popularne destinacije poput Istanbula, Sofije, Temišvara, Budimpešte, Praga, Beča, kao i gradovi u severnoj Italiji.

Zabeleženo je i povećano interesovanje za zemlje u okruženju, pre svega za Bosnu i Hercegovinu, sa kombinovanim programima koji uključuju Banjaluku, Sarajevo i Trebinje, kao i za Severnu Makedoniju, odnosno Skoplje i Ohrid.

- Posebno interesovanje ove godine beleži Crna Gora, koja je očigledno pogodila ukus mlađe populacije bogatim muzičkim programom. U periodu od 27. decembra do 3. januara u gradovima od Bara do Herceg Novog nastupaju različiti izvođači, što je očigledno uticalo na veće interesovanje mlađih putnika - objašnjava Seničić.

Kada je reč o cenama, autobuski aranžmani, koji su i dalje najpovoljniji, kreću se – u zavisnosti od dužine boravka i kvaliteta smeštaja – od 100 evra za kraća putovanja do oko 250 evra za tri ili četiri noćenja u evropskim gradovima. U poređenju sa prošlom godinom skuplji su u proseku za oko 10 odsto, dok su avionski aranžmani poskupeli između 15 i 20 odsto.

- U ponudi je veliki broj avionskih aranžmana, uključujući redovne linije Air Serbia. Najveća potražnja je, prema trenutnim podacima, za jug Evrope i mediteranska ostrva – Valensiju, Porto, Lisabon, Barselonu, ali i Kipar i Maltu. Interesovanje postoji i za destinacije u Severnoj Africi, poput Egipta i Tunisa, kao i za Ujedinjene Arapske Emirate, gde putnike privlači dugačija klima - naglašava direktor YUTA.

Ove godine u glavnom gradu Srbije neće biti organizovan tradicionalni doček Nove godine. Na pitanje kakvo je interesovanje stranih gostiju za našu zemlju, Seničić kaže da je nešto slabije nego prošle godine.

- Prema informacijama koje dobijamo od hotelijera i vlasnika privatnog smeštaja, broj rezervacija je manji između pet i 10 odsto, ali konačne podatke imaćemo tek nakon praznika, jer se značajan broj gostiju odlučuje u poslednjem trenutku za Srbiju - ističe on.

Kada je reč o domaćim turistima, Aleksandar Seničić kaže da oni u ovom periodu najčešće biraju planinske centre – Zlatibor, Divčibare, Taru, Zlatar, kao i Jahorinu u okruženju – ali i banje, koje beleže dobru popunjenost.

- Vrnjačka Banja već sada ima najavljenu popunjenost od oko 70 odsto kapaciteta, uz značajan broj stranih gostiju, dok i Sokobanja beleži dobre rezultate - navodi.

