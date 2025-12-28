'MAJKA JE BIĆE NAJBLIŽE BOGU' Patrijarh čestitao Materice svim majkama i ženama uz reči Vladike Nikolaja

Patrijarh Porfirije služio je danas na Materice liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru i tom prilikom čestitao praznik svima majkama i ženama, uz podsećanje na reči vladike Nikolaja da je majka najbliže biće Bogu.

- Danas na Materice, molimo se Bogu najpre za majke, da im gospod da snage da nose krst majčinstva, da se njihove molitve umnožavaju, ali i da budu ispunjene molitve koje upućuju za nas. Neka su srećne Materice i neka je blagoslovena svaka majka i svaka žena - rekao je patrijarh, saopšteno je iz SPC.

Posle čitanja svetog Jevanđelja patrijarh je naglasio da reči "Da dođe carstvo tvoje" znače da ljubav Božja i gospod treba da bude mera naših pomisli, naših reči i dela.

- Gospod treba da bude koren, početak i kraj svega što mislimo, govorimo i delamo. To podrazumeva da se ne uzdamo u sebe, nego da se uzdamo u silu i u blagodat Božju, a u isto vreme činimo sve što možemo i što treba da činimo - rekao je patrijarh.

Prema njegovim rečima, to nas podstiče na molitvu, na podvig, budi nas iz lenjosti, a to je smirenoumlje.

- U tom saznanju, u toj spoznaji ne leže očajanje i malodušnost, već radosna tuga, kako kažu sveti Oci. U tome leži optimizam i nada, jer se ne nadamo u sebe slabašnog i slabašnu, nego se uzdamo u silu i ljubav Božju. I zato, braćo i sestre, svi su pozvani i nema razlike među ljudima. Bog sve voli, a mi treba da se odazivamo i da se molimo za svaku dušu živu- rekao je patrijarh.



Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Materice, najveći praznik majki i žena, koji uvek pada u drugu nedelju pred Božić.

Prema običaju, deca su poranila jutros sa pripremljenim kanapom, maramom ili uzicom i iznenada vezivala majci noge, kao što su majke njih vezivale na Detinjce, obeležene pre nedelju dana.

Deca majkama čestitaju praznik, a one im dele poklone i odvezuju se i oslobađaju. Pokloni mogu biti i skromni, poput bombona ili jabuke, navode iz SPC.

Autor: D.Bošković