NAJUKLETIJE MESTO U SRBIJI: Mnogi ga zaobilaze u širokom luku - Niko ne zna šta se dešava nakon zalaska sunca

Selo Zarožje u zapadnoj Srbiji, poznato je po legendi o vampiru Savi Savanoviću i njegovoj misterioznoj vodenici, a i dan danas važi za najukletije mesto gde noću mnogi ne smeju da ostanu. Duboko u zapadnoj Srbiji, na obroncima planine Tare, nalazi se selo Zarožje – mesto koje decenijama nosi titulu najukletijeg u zemlji. Iako na prvi pogled deluje kao tiho, gotovo zaboravljeno planinsko selo, Zarožje ima reputaciju koja daleko nadilazi njegovu geografsku veličinu.

Meštani o njemu govore tiho, posetioci nerado ostaju duže nego što moraju, a legende koje se vezuju za ovo mesto prenosile su se generacijama, često bez potrebe za dokazima, jer je, kako kažu, dovoljno samo provesti jednu noć u blizini stare vodenice.

Zarožje je zauvek upisano u kolektivno sećanje Srbije kao selo u kome je, prema narodnom predanju, živeo i delovao Sava Savanović, najpoznatiji srpski vampir.

Legenda kaže da je bio običan čovek za života, ali da se nakon smrti povampirio i nastavio da napada ljude koji su dolazili u vodenicu na reci Rogačici. Upravo ta vodenica, danas urušena i obrasla rastinjem, postala je simbol straha i misterije.

Godinama je važila za mesto koje se ne posećuje nakon zalaska sunca, a stariji meštani tvrde da su se u njenoj blizini čuli neobjašnjivi zvuci, koraci i jauci, čak i kada u selu gotovo da nije bilo ljudi.

Ono što Zarožje izdvaja od drugih "ukletih“ mesta nije samo jedna legenda, već kontinuitet neobičnih priča koje se vezuju za selo. Meštani su decenijama svedočili o čudnim senkama koje se pojavljuju noću, osećaju nelagode bez vidljivog razloga i iznenadnim kvarovima svetla i vozila u blizini stare vodenice.

Mnogi tvrde da su doživeli snažan osećaj da nisu sami, čak i kada se nalaze usred šume ili pored napuštenih objekata. Neki su govorili o hladnoći koja se javlja iznenada, čak i tokom letnjih noći, kao i o neobjašnjivom strahu koji ih tera da napuste mesto bez okretanja.

Zanimljivo je da Zarožje nikada nije bilo potpuno napušteno, ali se broj stanovnika vremenom drastično smanjivao. Mladi su odlazili, a stariji su ostajali, često uz objašnjenje da su "navikli“ na ono što selo nosi sa sobom. Ipak, čak i oni priznaju da postoje delovi sela koje izbegavaju, naročito noću. Nije retkost da se lokalni putevi koriste samo danju, dok se nakon mraka biraju duže, ali "sigurnije“ rute.

Dodatnu težinu pričama dala je i činjenica da je legenda o Savi Savanoviću ušla u književnost i popularnu kulturu, čime je Zarožje dobilo status gotovo mitskog mesta. Ipak, uprkos turističkom interesovanju, selo nikada nije postalo klasična atrakcija. Posetioci dolaze, ali retko ostaju. Kažu da atmosfera nije nalik drugim ruralnim sredinama - tišina je dublja, noći tamnije, a osećaj nelagode teško je racionalno objasniti.

Danas, Zarožje stoji na granici između mita i stvarnosti. Za jedne je to samo selo sa bogatom folklornom tradicijom, za druge mesto na kome se, kako veruju, granica između sveta živih i nečega nepoznatog nikada nije potpuno zatvorila. Bilo da se legende shvataju kao deo narodnog nasleđa ili kao upozorenje, jedno je sigurno - Zarožje je selo koje se pamti, i koje mnogi, čak i u 21. veku, i dalje zaobilaze u širokom luku.

Autor: D.Bošković