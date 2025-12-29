Promenio se kurs evra: Evo koliko je danas

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3321 dinara.

Kako su iz Narodne banke Srbije rekli, dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou, kao i od početka godine oslabio za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar od juče je jači za 0,2 odsto i iznosi 99,4930 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,7 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,4 odsto, a od početka godine za 13 odsto.

Autor: A.A.