AKTUELNO

Društvo

Promenio se kurs evra: Evo koliko je danas

Izvor: Informer.rs, Foto: Pink.rs ||

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3321 dinara.

Kako su iz Narodne banke Srbije rekli, dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou, kao i od početka godine oslabio za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar od juče je jači za 0,2 odsto i iznosi 99,4930 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,7 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,4 odsto, a od početka godine za 13 odsto.

Autor: A.A.

#Dinar

#Evro

#Kurs

POVEZANE VESTI

Društvo

Oglasila se Narodna banka Srbije: Ovo je kurs evra za danas

Društvo

Nakon pet dana došlo je do promene! Evo koliko sada iznosi kurs evra

Društvo

Ovog datuma promena stupa na snagu: Evo koliko će iznositi kurs

Društvo

Promena kursa dinara: Obratite pažnju pre odlaska u prodavnicu! Evo koliko danas iznosi

Društvo

Tek sada možete u menjačnicu: Evo šta se desilo sa devizama

Društvo

Nova pravila su već na snazi: Oglasili se iz Narodne banke Srbije