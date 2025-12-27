Ovog datuma promena stupa na snagu: Evo koliko će iznositi kurs

Zvanični srednji kurs dinara za evro menja se u ponedeljak i tada će iznositi 117,3321 dinara.

Kako je objavila Narodna banka Srbije (NBS), dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou kao i od početka godine biti slabiji za po 0,3 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je viši za 0,1 odsto i iznosi 99,4930 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 12,9 odsto, a od početka godine za 13 odsto.

Autor: A.A.