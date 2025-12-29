AKTUELNO

Društvo

PRED PRAZNIKE POČINJE POJAČANA KONTROLA! Oglasio se MUP: Dve stvari su posebno pod 'budnim okom' policije

Izvor: Pink.rs/Euronews, Foto: Tanjug/Tanja Valić/AMSS ||

Praznici nam stižu, a sa njima i veći rizik na putevima zbog povećane konzumacije alkohola. Potpukovnik policije Aleksandar Radenković govorio je na koji način policija preventivno deluje kako bi se sprečio povećan broj nesreća.

Na početku je naveo da se policija priprema kako bi se sprečio povećan broj saobraćajnih nesreća.

"Uoči Nove godine u proseku poginu dva lica"

- Ovo je period koji je jako izazovan za bezbednost saobraćaja. O tome nam govore i statistički podaci u prethodnih nekoliko godina kada smo praktično imali dan uoči Nove godine u proseku dva poginula lica što je zaista previše - kazao je za Euronews.

Napomenuo je da se zato sprovodi akcija pojačane kontrole saobraćaja kako bi probali da utiču da stanje bezbednosti saobraćaja bude što povoljnije. Objasnio je da je brzina najveći faktor saobraćajnih nezgoda.

- U gotovo polovini najtežih saobraćajnih nezgoda je brzina ta koja je doprinela da se desi saobraćajna nezgoda. Kada je reč o praznicima, tu svakako raste udeo alkohola u saobraćajnim nezgodama - istakao je, objavio je MUP na svojoj zvaničnoj Instagram stranici.

Dodaje da ono što nije ni legitimno da kraju krajeva, ni legalno, jeste da se nakon toga upravlja vozilom.

Autor: Iva Besarabić

#Kontrola

#MUP

#Policija

#Saobraćaj

#radar

POVEZANE VESTI

Društvo

Počinje međunarodna akcija ROADPOL: Pojačana kontrola vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

Društvo

Počinje nova velika akcija MUP-a! Vozači, SPREMITE SE, od ovog datuma sprovodiće se pojačana kontrola SVIH PREKRŠAJA!

Društvo

PRESRETAČI I RADARI ŠIROM SRBIJE: Pojačana kontrola saobraćajne policije, na ovo obraćaju posebnu pažnju

Društvo

Velika akcija saobraćajne policije: Od danas počinje POJAČANA KONTROLA AUTOBUSA koji prevoze učenike

Društvo

PAZITE KAKO VOZITE: Policija kontroliše vozače širom Srbije, 2 stvari 'pod lupom', a jedan podatak zastrašuje

Društvo

KOLONE OD 10 KILOMETARA: Saobraćaj u KOLAPSU, ovo je detaljan spisak gde su najveće gužve i kako je na granicama