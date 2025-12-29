PRED PRAZNIKE POČINJE POJAČANA KONTROLA! Oglasio se MUP: Dve stvari su posebno pod 'budnim okom' policije

Praznici nam stižu, a sa njima i veći rizik na putevima zbog povećane konzumacije alkohola. Potpukovnik policije Aleksandar Radenković govorio je na koji način policija preventivno deluje kako bi se sprečio povećan broj nesreća.

Na početku je naveo da se policija priprema kako bi se sprečio povećan broj saobraćajnih nesreća.

"Uoči Nove godine u proseku poginu dva lica"

- Ovo je period koji je jako izazovan za bezbednost saobraćaja. O tome nam govore i statistički podaci u prethodnih nekoliko godina kada smo praktično imali dan uoči Nove godine u proseku dva poginula lica što je zaista previše - kazao je za Euronews.

Napomenuo je da se zato sprovodi akcija pojačane kontrole saobraćaja kako bi probali da utiču da stanje bezbednosti saobraćaja bude što povoljnije. Objasnio je da je brzina najveći faktor saobraćajnih nezgoda.

- U gotovo polovini najtežih saobraćajnih nezgoda je brzina ta koja je doprinela da se desi saobraćajna nezgoda. Kada je reč o praznicima, tu svakako raste udeo alkohola u saobraćajnim nezgodama - istakao je, objavio je MUP na svojoj zvaničnoj Instagram stranici.

Dodaje da ono što nije ni legitimno da kraju krajeva, ni legalno, jeste da se nakon toga upravlja vozilom.

Autor: Iva Besarabić