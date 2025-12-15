AKTUELNO

Društvo

Počinje međunarodna akcija ROADPOL: Pojačana kontrola vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

Izvor: Telegraf, Foto: Foto /MUP Srbije ||

Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, biće sprovedena od sutra do 21. decembra u 34 evropske zemlje članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

S obzirom da je trenutno period velikog broja slava i korporativnih proslava, kao i da predstoje novogodišnji i božićni praznici, aktivnosti saobraćajne policije biće prvenstveno usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, navodi se u saopštenju.

Iz MUP-a napominju da su od 1. januara do 30. novembra ove godine, vozači pod dejstvom alkohola izazvali 57 saobraćajnih nezgoda sa poginulim ljudima i 1.448 saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima na putevima u Srbiji.

Ovi podaci pokazuju da su alkoholisani vozači izazvali svaku sedmu saobraćajnu nezgodu sa poginulim ili povređenim ljudima.

Po osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima zadržano je više od 12.000 ljudi.

Kako bi se očuvalo što povoljnije stanje bezbednosti saobraćaja, u narednom periodu u kontroli saobraćaja, biće angažovani svi raspoloživi alkometri i droga testovi, kao i maksimalno raspoloživ broj pripadnika saobraćajne policije, najavljuju iz MUP-a.

Na građane apeluju da se tokom proslave praznika ponašaju odgovorno, da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol ili psihoaktivne supstance i da odgovornim ponašanjem daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima.

Autor: D.Bošković

#Alkohol

#Kontrola

#ROADPOL

#međunarodna akcija

#voznja

POVEZANE VESTI

Društvo

OD SUTRA U SRBIJI VELIKA AKCIJA POLICIJE: Posebno će se pratiti ova DVA PREKRŠAJA

Društvo

VAŽNO UPOZORENJE ZA GRAĐANE! Od danas na snazi pojačana kontrola saobraćaja! Potpukovnik policije Dejan Stević ukazao na VAŽNU STVAR (VIDEO)

Hronika

U petak 20. juna velika akcija policije! Otkrivamo o čemu je reč, biće kontrolisane hiljade ljudi

Društvo

Od danas kreće nova akcija pojačane kontrole vozača: Pojačana kontrola prekršaja, 'pod lupom' će biti OVA VOZILA! MUP apeluje na važnu stvar

Društvo

Od sutra VELIKA kontrola! Saobraćajci traže ovaj prekršaj – dobro razmislite kad sednete za volan!

Društvo

SEDAM DANA RIGOROZNE KONTROLE: Vozači, budite izuzetno obazrivi! Ovo ne važi samo za Srbiju