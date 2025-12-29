AKTUELNO

Nestao Jovan: Krenuo sa žurke kući, a onda mu se gubi svaki trag

Izvor: Informer.rs, Foto: Instagram.com/RINA ||

Između Pančeva i Vršca nestao je mladić po imenu Jovan. Prema informacijama porodice, on je nestao u noći između subote i nedelje, kada je oko 2.45 časova otišao sa žurke u Vršcu, iz ulice Starijina 58. Od tog trenutka gubi mu se svaki trag.

Poslednji put je viđen kako upravlja automobilom marke Golf 5, svetlosive boje, registarskih oznaka PA 134 CI.

Porodica i prijatelji apeluju na sve koji imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njegovom pronalaženju da se jave nadležnim službama ili porodici.

Autor: A.A.

#Jovan

#Pančevo

#Vršac

#nestao mladić

