Nestao Jovan: Krenuo sa žurke kući, a onda mu se gubi svaki trag

Između Pančeva i Vršca nestao je mladić po imenu Jovan. Prema informacijama porodice, on je nestao u noći između subote i nedelje, kada je oko 2.45 časova otišao sa žurke u Vršcu, iz ulice Starijina 58. Od tog trenutka gubi mu se svaki trag.

Poslednji put je viđen kako upravlja automobilom marke Golf 5, svetlosive boje, registarskih oznaka PA 134 CI.

Porodica i prijatelji apeluju na sve koji imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njegovom pronalaženju da se jave nadležnim službama ili porodici.

Autor: A.A.