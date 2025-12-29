Stižu promene u načinima plaćanja poreza na automobil: Ovo se odnosi na sve vozače u ovoj državi, zakonu će podleći i Srbi koji tamo žive, evo o čemu je reč

Od 1. januara 2026. na snagu stupa velika promena u naplati Kfz poreza (poreza na motorna vozila) u Nemačkoj. Umesto dosadašnjeg modela koji je omogućavao godišnje plaćanje ili podelu iznosa na rate, porez će se plaćati isključivo jednokratno, jednom godišnje i unapred za narednih 12 meseci.

To znači da više neće postojati opcija plaćanja na rate, niti delimičnih uplata tokom godine. Iznos poreza moraće da bude uplaćen u celosti, najkasnije do roka koji je vezan za mesec registracije vozila.

Ko sve potpada pod nova pravila

Nova pravila važe za sve vlasnike motornih vozila u Nemačkoj, uključujući:

- vozače putničkih automobila

- motocikliste

- vlasnike kampera i motornih kuća

- firme i vlasnike komercijalnih vozila

- korisnike lizinga (zavisno od ugovora)

Promene se odnose na sva vozila bez obzira na tip motora: benzin, dizel, hibrid i struja, a ne važe direktno za one koji koriste iznajmljene automobile ili vozila na kratkoročni najam.

Zašto je uveden model jednokratnog plaćanja

Nemačka vlada i Carinska uprava, koja je zadužena za naplatu, navode nekoliko ciljeva reforme:

- jednostavnija administracija

- manje kašnjenja i neizmirenih obaveza

- efikasnija naplata kroz digitalizaciju

- manji rizik od platežnih propusta

Ovaj model bi trebalo da smanji troškove birokratije i ubrza procese, ali i da drastično smanji rizik od neplaćanja poreza, jer se vozila neće moći aktivno voditi u sistemu bez izmirenja pune obaveze.

Finansijski udar na početku godine

Za vlasnike vozila, posebno one sa više automobila u domaćinstvu ili visokom poreskom osnovicom, nova pravila znače pre svega:

- veći iznos koji se izdvaja odjednom

- potrebu za boljim planiranjem likvidnosti

- formiranjem rezervnog budžeta za registraciju i porez



Iako se metod obračuna poreza ne menja, jer se i dalje zasniva na:

Iako se metod obračuna poreza ne menja, jer se i dalje zasniva na:

- kubikaži motora

- vrsti goriva

- CO₂ emisijama

- godini prve registracije

Menja se samo način plaćanja, ne i visina poreza.



Autor: Jovana Nerić