Od 1. januara 2026. na snagu stupa velika promena u naplati Kfz poreza (poreza na motorna vozila) u Nemačkoj. Umesto dosadašnjeg modela koji je omogućavao godišnje plaćanje ili podelu iznosa na rate, porez će se plaćati isključivo jednokratno, jednom godišnje i unapred za narednih 12 meseci.
To znači da više neće postojati opcija plaćanja na rate, niti delimičnih uplata tokom godine. Iznos poreza moraće da bude uplaćen u celosti, najkasnije do roka koji je vezan za mesec registracije vozila.
Ko sve potpada pod nova pravila
Nova pravila važe za sve vlasnike motornih vozila u Nemačkoj, uključujući:
- vozače putničkih automobila
- motocikliste
- vlasnike kampera i motornih kuća
- firme i vlasnike komercijalnih vozila
- korisnike lizinga (zavisno od ugovora)
Promene se odnose na sva vozila bez obzira na tip motora: benzin, dizel, hibrid i struja, a ne važe direktno za one koji koriste iznajmljene automobile ili vozila na kratkoročni najam.
Zašto je uveden model jednokratnog plaćanja
Nemačka vlada i Carinska uprava, koja je zadužena za naplatu, navode nekoliko ciljeva reforme:
- jednostavnija administracija
- manje kašnjenja i neizmirenih obaveza
- efikasnija naplata kroz digitalizaciju
- manji rizik od platežnih propusta
Ovaj model bi trebalo da smanji troškove birokratije i ubrza procese, ali i da drastično smanji rizik od neplaćanja poreza, jer se vozila neće moći aktivno voditi u sistemu bez izmirenja pune obaveze.
Finansijski udar na početku godine
Za vlasnike vozila, posebno one sa više automobila u domaćinstvu ili visokom poreskom osnovicom, nova pravila znače pre svega:
- veći iznos koji se izdvaja odjednom
- potrebu za boljim planiranjem likvidnosti
- formiranjem rezervnog budžeta za registraciju i porez
Iako se metod obračuna poreza ne menja, jer se i dalje zasniva na:
Ko sve potpada pod nova pravila
Nova pravila važe za sve vlasnike motornih vozila u Nemačkoj, uključujući:
- vozače putničkih automobila
- motocikliste
- vlasnike kampera i motornih kuća
- firme i vlasnike komercijalnih vozila
- korisnike lizinga (zavisno od ugovora)
Promene se odnose na sva vozila bez obzira na tip motora: benzin, dizel, hibrid i struja, a ne važe direktno za one koji koriste iznajmljene automobile ili vozila na kratkoročni najam.
Zašto je uveden model jednokratnog plaćanja
Nemačka vlada i Carinska uprava, koja je zadužena za naplatu, navode nekoliko ciljeva reforme:
- jednostavnija administracija
- manje kašnjenja i neizmirenih obaveza
- efikasnija naplata kroz digitalizaciju
- manji rizik od platežnih propusta
Ovaj model bi trebalo da smanji troškove birokratije i ubrza procese, ali i da drastično smanji rizik od neplaćanja poreza, jer se vozila neće moći aktivno voditi u sistemu bez izmirenja pune obaveze.
Finansijski udar na početku godine
Za vlasnike vozila, posebno one sa više automobila u domaćinstvu ili visokom poreskom osnovicom, nova pravila znače pre svega:
- veći iznos koji se izdvaja odjednom
- potrebu za boljim planiranjem likvidnosti
- formiranjem rezervnog budžeta za registraciju i porez
Iako se metod obračuna poreza ne menja, jer se i dalje zasniva na:
- kubikaži motora
- vrsti goriva
- CO₂ emisijama
- godini prve registracije
Menja se samo način plaćanja, ne i visina poreza.
- kubikaži motora
- vrsti goriva
- CO₂ emisijama
- godini prve registracije
Menja se samo način plaćanja, ne i visina poreza.
Autor: Jovana Nerić