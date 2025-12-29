NBS OBJAVILA: Srednji kurs dinara za evro u utorak 117,29 dinara

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,2912 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti viši za 0,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou niži za 0,3 odsto, a od početka godine za 0,2 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar viši je danas 0,3 odsto i iznosi 99,5343 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,8 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 12,7 odsto, a od početka godine za 13,0 odsto.

Autor: Marija Radić