Za Novu godinu preti opasnost: Ovo je malo ko očekivao - Pašće više od 20 centimetara snega

Srbija se trenutno nalazi pod naletom talasa ledenih dana, koji će se zadržati sve do 2. januara, a u tom periodu preti opasnost od zaleđivanja kolovoza, zbog čega se savetuje dodatan oprez.

Meteorolog Nedeljko Todorović otkrio je da sneg možemo očekivati tokom dočeka Nove 2026. godine, kada će temperature pasti ispod nule.

- Narednih dana biće uobičajeno zimsko vreme - ni velikih hladnoća ni velikih vrućina, nekoliko stepeni iznad nule, a noću i ujutru malo ispod nule i vrlo malo padavina i za novogodišnju noć! Biće malo snega u utorak 30. i 31. decembra po podne uveče, i u toku novogodišnje noći - najavljuje Todorović.

Kako navodi Todorović, tokom dočeka i reprize preti velika opasnost od poledice, jer će temperature biti u debelom minusu.

- 31. decembra i 1. januara bila bi potencijalno najveća opasnost zbog zaleđivanja kolovoza na temperaturi od 0 do minus 4, ta dva dana biće možda najveća šansa za sneg, a biće i severozapadnog vetra pa se obucite bolje - istakao je meteorolog.

Oko Božića sneg

Već od 2. januara sledi totalni preokret, kada će i planine ostati bez snega.

- A od 1. popodne sledi poboljšanje vremena, odnosno već od 2. pa tamo do 5-6. januara biće pretprolećno vreme - ne minus 20 nego plus 10! Najverovatnije, planinski predeli ostaće bez dovoljno snežnog pokrivača ali na Kopaoniku biće ledeni dan, ispod nule. Snega sada tamo ima 5-6 cm a to je malo za Kopaonik - ističe Todorović za Kurir i dodaje da pravo zimsko vreme možemo očekivati oko Božića:

- Tek posle 6-7. januara možemo da očekujemo... Daleko je kraj zime, a u nekoj epizodi zahlađenja moglo bi da padne i 23 centimetara snega ali ja ne znam tačno kad će to da bude!

On dodaje i da je dunuo severac i očistio atmosferu kao što to čini i košava a biće severca i u četvrtak koji će da pročisti atmosferu sredinom dana i popodne tako da će 31. decembra biti čista.

- Narednih dana neće biti magle jer kad duva ovako magle nema, možda negde na planini gde je niska oblačnost ili možda kratkotrajno u nekoj kotlini. Za jedno 20 dana nema problema s maglom! - zaključuje Todorović.

