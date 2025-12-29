Zemljotres pogodio Srbiju: Evo gde se treslo

Zemljotres magnitude 2.7 stepeni Rihtera zabeležen je večeras u 23.25 na području Srbije!
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Varvarina. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.
🔔#Earthquake (#земљотрес) M2.7 strikes 21 km NW of #Kruševac (#Serbia) 3 min ago. More info: https://t.co/kiLA2y3UpG— AllQuakes - EMSC (@EMSC) 29. децембар 2025.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Autor: Marija Radić