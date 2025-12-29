Zemljotres pogodio Srbiju: Evo gde se treslo

Zemljotres magnitude 2.7 stepeni Rihtera zabeležen je večeras u 23.25 na području Srbije!

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Varvarina. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Marija Radić