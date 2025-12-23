TRESLO SE TLO U KOMŠILUKU: Jači zemljotres pogodio Rumuniju

Zemljotres magnitude 3,7 stepeni Rihtera zabeležen je u utorak, 23. decembar 2025 u 22.43 časova, na području Rumunije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.3798 i dužine 25.7321, na 30 kilometara od grada Brasova.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 70 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Marija Radić