TRESLO SE TLO U KOMŠILUKU: Jači zemljotres pogodio Rumuniju

Zemljotres magnitude 3,7 stepeni Rihtera zabeležen je u utorak, 23. decembar 2025 u 22.43 časova, na području Rumunije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.3798 i dužine 25.7321, na 30 kilometara od grada Brasova.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 70 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Autor: Marija Radić