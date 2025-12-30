ŽARKO MIĆIN POSETIO ODRED ŽANDARMERIJE: Njihov rad i predanost su bili i ostaće neprocenjivi za očuvanje mira i bezbednosti Novog Sada (FOTO)

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin posetio je Odred Žandarmerije u Novom Sadu, koji svakodnevno brine o bezbednosti sugrađana.

-Zahvalio sam se komandantu Dejanu Obrenoviću i svim pripadnicima novosadske Žandarmerije na hrabrosti, požrtvovanosti i stalnoj spremnosti da reaguju u kriznim situacijama.

Njihov rad i predanost su bili i ostaće neprocenjivi za očuvanje mira i bezbednosti Novog Sada. I oni će, zajedno sa mnogobrojnim gradskim službama, biti dežurni na terenu i tokom novogodišnje noći, brinući se za našu sigurnost.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i sve njegove jedinice i odredi uvek će imati punu podršku Grada Novog Sada- napisao je Mićin na Instagramu.



Autor: Jovana Nerić