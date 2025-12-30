AKTUELNO

Herojska intervencija: Doktorka i sestra porodile trudnicu na putu ka bolnici

Hitna pomoć Doma zdravlja u Bogatiću jutros je porodila trudnicu u sanitetu na putu ka šabačkoj bolnici. Na svet je došla zdrava devojčica, a porođaj su obavile doktorka Svetlana Vidić Livada i medicinska sestra Mira Danojlić.

Dramatično jutro u Bogatiću donelo je srećan kraj. Ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja porodila je trudnicu u sanitetu dok su je prevozili ka šabačkoj bolnici.

Porodica iz Crne Bare obratila se hitnoj službi nakon što je trudnica sat vremena imala porođajne bolove. Ekipa se odmah uputila na teren, ali je bebi bilo „previše hitno“ – pa je porođaj obavljen u vozilu.

„Pošto se devojčici žurilo, medicinsko osoblje je moralo da obavi porođaj“, rekla je Milanka Banovac, glavna medicinska sestra.

Na svet je stigla zdrava devojčica, a porođaj su uspešno obavile doktorka Svetlana Vidić Livada i medicinska sestra Mira Danojlić.

Kako navode iz Hitne pomoći, ovo je već četvrti porođaj u kratkom vremenskom periodu koji je obavljen van bolnice, na terenu.

