'ČETVRTA GODINA ZA REDOM, VEĆ DOBRA TRADICIJA' Pripadnici SAJ-a kao Deda Mrazovi obradovali mališane na Institutu za majku i dete

Pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) spustili su se jutros užadima sa krova Instituta za majku i dete obučeni kao Deda Mrazovi i obradovali poklonima mališane koji su na lečenju na Institutu.

U celoj akciji je učestvovalo 12 pripadnika SAJ-a, a sa krova su se spustila četvorica, koji su deci podelili paketiće.

Ovo je četvrta godina zaredom da pripadnici SAJ-a na ovaj način obraduju decu koja novogodišnje i božićne praznike provode na lečenju na Institutu za majku i dete.

Jedan od pripadnika jedinice koji je učestvovao u akciji rekao je da je cilj da se izmame osmesi na licima mališana koji praznike provode u bolnici.

"Na inicijativu SAJ-a smo skupili novčana sredstva za paketiće za decu. Imali smo punu podršku našeg komandanta, pukovnika Igora Žmirića, koji je od prvog dana uz nas stao", rekao je pripadnik jedinice.

Na pitanje da li je pripadnicima jedinice koji su učestvovali u akciji spuštanja niz uže smetao jak vetar koji je duvao, on je odgovorio da vremenski uslovi nisu prepreka pripadnicima SAJ-a za obavljanje zadataka.

Zamenik direktora bolnice Aleksandar Softić istakao je da je ovo fenomenalna inicijativa i da je osoblje bolnice veoma zahvalno SAJ-u što omogućava radost deci u vreme novogodišnjih praznika.

"Zaista nesvakidašan događaj, da Deda Mrazovi sa fasade Insituta nastupaju i dele poklone. Četvrta godina zaredom, već dobra tradicija", rekao je Softić.

Zamenik upravnike klinike u bolnici Ninoslav Begović izjavio je da su mališani oduševljeni ovom akcijom i ocenio da će ovaj mali gest SAJ-a ulepšati deci bolničke dane.

Autor: Jovana Nerić