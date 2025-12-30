AKTUELNO

'ČETVRTA GODINA ZA REDOM, VEĆ DOBRA TRADICIJA' Pripadnici SAJ-a kao Deda Mrazovi obradovali mališane na Institutu za majku i dete

Pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) spustili su se jutros užadima sa krova Instituta za majku i dete obučeni kao Deda Mrazovi i obradovali poklonima mališane koji su na lečenju na Institutu.

U celoj akciji je učestvovalo 12 pripadnika SAJ-a, a sa krova su se spustila četvorica, koji su deci podelili paketiće.

Ovo je četvrta godina zaredom da pripadnici SAJ-a na ovaj način obraduju decu koja novogodišnje i božićne praznike provode na lečenju na Institutu za majku i dete.

Jedan od pripadnika jedinice koji je učestvovao u akciji rekao je da je cilj da se izmame osmesi na licima mališana koji praznike provode u bolnici.

"Na inicijativu SAJ-a smo skupili novčana sredstva za paketiće za decu. Imali smo punu podršku našeg komandanta, pukovnika Igora Žmirića, koji je od prvog dana uz nas stao", rekao je pripadnik jedinice.

Foto: Tanjug /DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Na pitanje da li je pripadnicima jedinice koji su učestvovali u akciji spuštanja niz uže smetao jak vetar koji je duvao, on je odgovorio da vremenski uslovi nisu prepreka pripadnicima SAJ-a za obavljanje zadataka.

Zamenik direktora bolnice Aleksandar Softić istakao je da je ovo fenomenalna inicijativa i da je osoblje bolnice veoma zahvalno SAJ-u što omogućava radost deci u vreme novogodišnjih praznika.

"Zaista nesvakidašan događaj, da Deda Mrazovi sa fasade Insituta nastupaju i dele poklone. Četvrta godina zaredom, već dobra tradicija", rekao je Softić.

Zamenik upravnike klinike u bolnici Ninoslav Begović izjavio je da su mališani oduševljeni ovom akcijom i ocenio da će ovaj mali gest SAJ-a ulepšati deci bolničke dane.

Autor: Jovana Nerić

