OBELEŽEN DAN SAJ! Vučić: Zahvalan sam što ste tu za najteže zadatke, da štitite državu Srbiju

U bazi Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) kod Batajnice obeležen je Dan SAJ-a, kome je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Njega je dočekao i predao mu raport komandant SAJ-a pukovnik Igor Žmirić.

Obeležavanju prisustvuju i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, direktor BIA Vladimir Orlić, direktor policije Dragan Vasiljević, predstavnici MUP-a, stranih delegacija… Usledio je obilazak taktičko-tehničkog (TT) zbora, posle čega su pripadnici SAJ-a izveli pokaznu vežbu. Potom su zaslužnim pripadnicima jedinice dodeljene plakete.

- Njih 16 njih je položilo živote na oltar otadžbine, to su naši junaci i naše svetlo, rekao je Vučić dodavši da s obzirom šta se sve zbiva u svetu da će nam biti sve teže i da se nada da ćemo izbeći kovitlac ratnih sukoba koji se nadvijaju nad Evropom.

- Kao da nema kraja ovom ludilu, kao da ne vide gde sve ovo vodi ili vide a kao da to žele, rekao je Vučić i dodao da je ovde danas bio i Vulović, bivši komandant, bez obzira "šta on govorio o meni", jer je država starija od dnevne politike.

- Zahvalan sam što ste tu za najteže zadatke da štitite državu Srbiju, rekao je on i podsetio kako je sedeo u toploj sobi na 20 i nešto stepeni a zvao Vulovića usred noći, po minusu i snegu, da pita zašto nije uhvaćen okoreli ubica Alija Balijagić.

- Poštovani komandante, pukovniče Žmiriću, pred vama je težak zadatak, rekao je Vučić novom komandantu apelujući na njih da se osavremenjuju i idu u korak sa tehnologijom, te da uvek imaju odvraćajuću snagu.

Posle dodele plaketa, zvanicama i pripadnicima SAJ obratio se i ministar MUP Ivica Dačić koji je dobio i nagradu. Tim povodom se našalio da nije znao da će dobiti nagradu.

On se ukratko osvrnuo i na istorijat SAJ koji je osnovan 1978. kao jedinica ondašnje milicije. Dačić je rekao da naš SAJ spada u najmodernije i najelitnije antiterorističke jedinice u svetu.

- Neka vam je srećan ovaj dan sa željom da što manje intervenišete, rekao je Dačić ne krijući ponos i rekavši da je i sam milicijsko dete iako to mnogima nije drago.

On se podsetio i na 16 izgubljenih života na službi za koje je rekao da su to naši vitezovi koji su za ovu zemlju dali najvrednije. Dačić je i pripadniku jedinice uručio priznanje za 30 godina rada.

Vučić: Specijalne jedinice su veliko blago i ogroman resurs svake zemlje

- Specijalne jedinice su veliko blago i ogroman resurs svake zemlje. Ljudi koji su živeli za SAJ, od kojih je 16 njih, nažalost, položilo živote na oltar otadžbine. Želim da kažem ogromno hvala njihovim porodicama i da ćemo uvek da budemo uz njih. Oni su naši junaci i naše svetlo sa pogledom u budućnost, a ne samo prošlost.

- Dalji razvoj naših specijalnih jedinica znači opstanak našeg naroda i zemlje. Mi želimo da sačuvamo mir za svoju zemlju i narod, stabilnost, a to ne možemo bez snage naših Specijalnih antiterorističkih jedinica.

"Država je starija i veća od svake dnevne politike"

- Država je starija i veća od svake dnevne politike. Ja sam vam zahvalan za to što ste uvek tu za najteže zadatke, da štitite državu Srbiju, a ne bilo kakvu dnevnu politiku i ja verujem da ćete taj zadatak obavljati ne samo profesionalno, već i sa ljubavlju prema otadžbini i svom narodu, kao što ste to činili uvek, rekao je Vučić.

Predsednik Vučić položio venac

U okviru obeležavanja Dana Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), predsednik Vučić položio je danas venac na spomen-zid poginulim pripadnicima SAJ-a, u bazi jedinice kod Batajnice.

On je venac položio u pratnji ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, direktora policije Dragana Vasiljevića i komandanta SAJ-a pukovnika Igora Žmirića, a poginulim pripadnicima SAJ-a pošta je odata minutom ćutanja.

Pokazna vežba

U okviru obeležavanja Dana Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), pripadnici jedinice su izveli pokaznu vežbu, kojoj prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Izvođenju pokazne vežbe u bazi jedinice kod Batajnice prisustvuju i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, načelnik SAJ-a pukovnik Igor Žmirić, direktor BIA Vladimir Orlić.

Istorija SAJ-a

SAJ je organizaciona jedinica u sastavu Direkcije policije, Ministarstva unutrašnjih poslova. SAJ je savremena, visokoprofesionalna antiteroristička jedinica policije, usko specijalizovana i opremljena najsavremenijom specijalističkom opremom, namenjena za izvršavanje složenih i visokorizičnih zadataka bezbednosti i zaštite Republike Srbije i njenih građana.

To se pre svega odnosi na borbu protiv terorizma na taktičkom nivou, kao i na pružanje asistencije Upravi kriminalističke policije i drugim organizacionim jedinicama MUP-a prilikom lišenja slobode članova organizovanih kriminalnih grupa, posebno u situacijama gde se očekuje pružanje otpora vatrenim oružjem. Specijalna antiteroristička jedinica (SAJ) je formirana 18. decembra 1978. godine u sastavu tadašnjeg Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove, Socijalističke Republike Srbije.

Prvobitni naziv je bio Jedinica milicije za specijalna dejstva i bila je namenjena za izvršavanje najsloženijih bezbednosnih zadataka, sa visokim stepenom rizika, koje nije bio u stanju da reši redovni sastav milicije. Dan Specijalne antiterorističke jedinice obeležava se 18. decembra. U bazi SAJ-a se nalazi spomen-zid na kome su uklesana imena 16 poginulih pripadnika, koji su živote izgubili časno i hrabro vršeći svoje dužnosti.

Autor: S.M.