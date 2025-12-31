AMSS: Bez zadržavanja na graničnim prelazima, svi prilazi turističkim mestima su prohodni

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza.

Produženo je radno vreme GP „Bački Vinogradi“ - svakog petka, subote i nedelje do 11. januara 2026. biće otvoren u vremenu od 7 do 22 časa.

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Svi prilazi zimskim turističkim centrima - Kopaoniku, Zlatiboru, Tari, Staroj planini su prohodni a slično je i na putevima ka banjama, jezerima i drugim turističkim mestima.

Zbog osetno hladnijeg vremena moguća je poledica na kolovozu, posebno u jutarnjim i večernjim satima, pa se vozačima, i pored uglavnom dobrih uslova za vožnju, preporučuje pažljiva i prilagođena vožnja, ukazuju iz ovog saveza.

Mnogi građani već su stigli na destinacije na kojima će dočekati Novu godinu, a gužve se očekuju u večernjim satima, naročito u gradovima i na pravcima koji vode ka gradskim trgovima.

Pojačan saobraćaj moguć je i van naseljenih mesta, kao i na putevima ka zimskim centrima i graničnim prelazima, gde povremeno može doći do kraćih zadržavanja, navode iz AMSS-a.

Autor: Marija Radić