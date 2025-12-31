Radari, presretači i alkotest – praznični drumovi pod budnim okom policije!

Uprava saobraćajne policije od 24. decembra do 8. januara sprovodi Sedmu Centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima širom Srbije.

Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, naročito ka zimskim turističkim centrima, zbog prazničnih putovanja i zimskog raspusta, saopštio je pukovnik policije Mladen Nikolić.

Fokus akcije

Akcija je usmerena na otkrivanje najčešćih prekršaja:

prekoračenje brzine,

nepropisno preticanje,

vožnja pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci,

nekorišćenje sigurnosnog pojasa,

korišćenje telefona tokom vožnje,

nepropisan prevoz dece.

Kontrole se posebno intenziviraju u periodu od 15 do 23 časa, kada se događa najveći broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim ili povređenim licima. Policija koristi maksimalan broj radarskih uređaja, presretača i alkometara.

Statistika za 2025. godinu

33.135 saobraćajnih nezgoda

485 poginulih

18.753 povređenih

9 dece izgubilo život, najčešće zbog nepropisnog prevoza i nekorišćenja pojasa

Tokom jučerašnjeg dana zabeležene su 103 nezgode, sa 41 povređenim, bez poginulih.

Najčešći rizici

Brzina učestvuje u oko 47% nezgoda sa poginulim ili povređenim licima.

Alkohol je drugi najčešći faktor rizika, naročito u vreme prazničnih proslava.

Apel građanima

Nikolić je pozvao vozače da:

poštuju propise i prilagode vožnju vremenskim uslovima,

koriste obaveznu zimsku opremu,

ne sedaju za volan nakon konzumacije alkohola ili psihoaktivnih supstanci, već da koriste druge vidove prevoza.

„Naša vizija i zadatak je 0 poginulih u saobraćaju. To možemo postići samo zajedničkim odgovornim ponašanjem svih učesnika u saobraćaju“, poručio je Nikolić.

Poruka za praznike

Uprava saobraćajne policije svim građanima Republike Srbije želi srećne praznike, bezbedno učešće u saobraćaju i srećan put.

Autor: Dalibor Stankov