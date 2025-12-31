AKTUELNO

Prvog dana 2026. godine PROLEĆNA TEMPERATURA: Najnovije oglašavanje RHMZ

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

U Srbiji će u četvrtak, 1. januara ujutru i pre podne biti umereno do potpuno oblačnou Banatu, na istoku Srbije ponegde uz slabo provejavanje snega, dok se od sredine dana očekuje postepeno razvedravanje sa zapada, a pored slabog i umerenog južnog i jugozapadnog vetra temperatura će varirati od minus osam do 10 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti oblačno i suvo, od sredine dana pretežno sunčano i najvišu dnevnu temperaturu oko sedam stepeni.

Početkom naredne nedelje biće oblačno i hladno sa padavinama u svim predelima zemlje.

NOVA GODINA JE VEĆ STIGLA U OVAJ DEO SVETA: Evo ko ju je prvi dočekao i koliko je potrebno da cela planeta uđe u 2026.

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Nova godina

#Srbija

#Vremenska prognoza

#prolećne temperature

