SREĆNA NOVA GODINA! Pink.rs vam želi čarobne praznike i 2026. godinu punu ljubavi, zdravlja, uspeha i nezaboravnih trenutaka: Uz naš portal i ove godine bićete NAJINFORMISANIJI

Da nam bude još bolja nego prethodna!

Televizija Pink i redakcija portala Pink.rs žele vam da 2026. godinu dočekate i provedete u dobrom zdravlju, miru, radosti i okruženi onima koje volite. Neka vam predstojeći praznici donesu toplinu doma, iskrene osmehe, lepe trenutke za pamćenje i mnogo razloga za slavlje tokom cele godine.

Dok se opraštamo od stare i sa nadom ulazimo u novu godinu, redakcija portala Pink.rs i u 2026. ostaje uz vas - 24 sata dnevno, spremna da vam donese najvažnije, najbrže i najtačnije informacije iz zemlje i sveta, kao i priče koje obeležavaju naše vreme.

Tokom prazničnih dana, na najbržem portalu u zemlji očekuje vas bogat novogodišnji program: ekskluzivne priče i intervjui, praznični duh kroz novogodišnje fotografije poznatih, retrospektive događaja koji su obeležili godinu za nama u politici, šoubiznisu, društvu i sportu, ali i nezaobilazni - najtačniji horoskop za 2026. godinu.

Hvala vam što ste uz nas, što nas svakodnevno čitate, pratite i delite naše sadržaje. Vaše poverenje je naša najveća motivacija da i u godini pred nama budemo još bolji, brži i bliži vama.

U ime Televizije Pink i redakcije portala Pink.rs - srećni novogodišnji i božićni praznici i uspešna 2026. godina! ✨🎄🥂

Autor: Iva Besarabić