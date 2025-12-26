Ove stvari obavezno izbacite iz kuće pre kraja godine: Uđite u 2026. bez repova iz prošlosti

Za godišnju generalku više nema vremena, obziroma da se godina munjevito približila svom kraju. Sledi nam poslednji vikend u 2025. i ukoliko nemate vremena za generalno čišćenje životnog prostora, potrudite se da makar ove zone u stanu/kući ipak očistite i sredite pre nego što sat 31. decembra otkuca ponoć.

Prema rečima profesionalaca, koji se bave čišćenjem i organizovanjem doma, poslednji dani u godini su odlična prilika da se rešite stvari koje se gomilaju tokom godine, jer ne samo da ćete na taj način učiniti prostor svetlijim i funksionalnijim, već ćete postaviti temelje za mirniji i lepši početak godine.

Kada se ulaz čini pretrpanim, cela kuća se čini pretrpanom, a niko ne želi da tako započne novu godinu. Zastrašujuća zona za odlaganje može lako biti pretrpana stvarima – od zimske opreme do ključeva i pošte, pa sve do slučajnih predmeta koji se ispražnjavaju iz džepova na kraju dana.

Srećom, ovaj prostor se obično podjednako brzo sređuje i rasprema, što ga čini vrednim zadatkom koji treba obaviti pre nego što se godina završi.

- Kukice za torbe, korpe za cipele i jedna fioka za ključeve i poštu pomoći će vam da pojednostavite svoj ulaz“ -kaže Tina Pristli, osnivačica kompanije Read, Set, REFRESH!

Stvari iz ostave

Praznici donose puno kuvanja, pa se u kuhinji i ostavi može vrlo brzo napraviti veliki haos.

Da biste započeli godinu na pravi način, stručnjaci koji se bave organizacijom životnog prostora se slažu da je ostava visoko na listi prioriteta stvari koje bi trebalo očistiti pre Nove godine.

Raščišćavanje ostave može biti jedan od onih strašnih i često odloženih poslova, ali što duže odlažete, to će postati zastrašujuće. Redovno sređivanje ovog dela vašeg doma pomoći će da se spreči nagomilavanje namirnica kojima je istekao rok trajanja, što će zadatak svaki put učiniti lakšim.

- Dok raspremate, pozabavite se namirnicama kojima je istekao rok trajanja, ustajalim grickalicama, polomljenim ili neusklađenim posudama, starim slatkišima mnogim drugim stvarima- kaže Olivija Parks, vlasnica i glavna organizatorka kompanije Nola Organizera.

Frižider

Slično tome, ne zaboravite da frižideru posvetite malo ljubavi i pažnje dok ste u kuhinji, kaže Pristli.

Fokusirajte se na hranu kojoj je istekao rok trajanja, poluupotrebljene sastojke i ostatke hrane koje nećete jesti. Zatim, odvojite malo vremena da dobro obrišete unutrašnjost frižidera - izvadite police i fioke i operite ih u vodi sa sapunom.

Papirologija

Kada ste poslednji put sredili svoju papirologiju? Ako ste kao većina nas, verovatno je prošlo dosta vremena. Ali dokumenti, stari računi, pošta i obrasci mogu se brzo nagomilati po kući - čak i ako ste ih organizovali u fascikle.

Zato profesionalci za organizaciju poput Pristli daju prioritet sređivanju papirologije na kraju svake godine kako bi sebi dali čist list dok nova godina dolazi.

- Papir je ogroman izvor mentalnog nereda i stresa. Da biste eliminisali ovaj izvor nereda, bacite sve što vam više nije potrebno, zadržite nekoliko stvari koje su vam zaista potrebne u fascikli, a ostalo reciklirajte- kaže ona.

Digitalni nered

Možda ne zauzima fizički prostor u vašem domu, ali digitalni nered može biti podjednako iscrpljujući i stresan. Pored toga, može vas zapravo koštati novca ako redovno pravite rezervne kopije datoteka i plaćate skladištenje na udaljenom serveru.

Brzo digitalno sređivanje može vam pomoći da pravilno započnete novu godinu. Razmislite o fotografijama, aplikacijama, imejlovima, dokumentima i raznim preuzimanjima, kaže Pristli.

Plakari

Raščišćavanje plakara je uvek dobra ideja, a kraj godine nije izuzetak. Nemojte da se obeshrabrite ako ne uspete sve da sredite, ali ćete na ovaj način uspeti da se rešite svega nepotrebnog.

Bacite ili poklonite stvari koje više ne nosite, pocepane stvari, reorganizujte preostale komade, donirajte ako je nešto još uvek upotrebljivo, a niste ga nosili godinu dana.

Pošto plakari mogu biti zastrašujući, Parks preporučuje da počnete sa malim stvarima kako biste dobili zamah. Razmislite o fioci, polici ili delu visećeg plakara odjednom.

Na kraju, ali ne i najmanje važno, ne zaboravite kupatilo – brzo sređivanje fioka, polica i ormarića u vašem kupatilu može mnogo da pomogne.

- Kupatilski ormarići i fioke mogu sakriti proizvode kojima je istekao rok trajanja i poluprazne boce u okvirima neorganizovanog prostora -kaže Pristli.

- Baš kao i sa kuhinjom, izbacite proizvode kojima je istekao rok trajanja i držite samo ono što vam je potrebno u kupatilu.-

Zatim, reorganizujte prostor, postavite svoje svakodnevne predmete nadohvat ruke i odložite sve ostalo (kao što su dopune, mali kućni aparati i predmeti koje ne koristite redovno), koristeći korpe i druge skrivene prostore za odlaganje kako biste održali uredan izgled.

Autor: D.Bošković