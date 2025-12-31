Pojačane kontrole, MUP poslao snažnu poruku građanima: Poštujte ova dva pravila

U poslednjih pet godina, tokom novogodišnje noći u saobraćajnim nezgodama u Srbiji u proseku su stradale dve osobe, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako navode iz MUP-a, najčešći uzroci ovih tragedija su neodgovorno ponašanje vozača, vožnja pod dejstvom alkohola, prekoračenje brzine i nepoštovanje saobraćajnih propisa.

Iz Ministarstva apeluju na sve učesnike u saobraćaju da tokom praznika budu posebno oprezni i podsećaju da saobraćajna pravila važe i tokom novogodišnje noći.

"Poštujte propise i sačuvajte živote – svoje i tuđe", poručuju iz MUP-a.

Policija najavljuje pojačane kontrole saobraćaja širom zemlje tokom praznika, sa posebnim akcentom na kontrolu alkoholisanosti vozača i prekoračenja brzine.

