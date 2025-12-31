PAO SNEG U OVOM GRADU! Hitno se oglasio se RHMZ: Zima steže u novogodišnjoj noći, ledeni vazduh ulazi u kosti, temperatura pala u DEBELI MINUS

Prema najnovijim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u toku večeri i novogodišnje noći biće oblačno uz umeren mraz, a vetar će dodatno pojačavati osećaj hladnoće.

Dok Beograđani koji novogodišnju noć dočekuju bez snega, to nije slučaj i sa građanima Kruševca koje je snežni pokrivač obradovao.

Kada je reč o Vojvodini i istoku Srbije, očekuje se provejavanje slabog snega sa temperaturom u intervalu od -4 do -1 stepeni. Na jugu zemlje hladnije, oko -7 stepeni Celzijusovih.

- Duvaće slab i umeren, na severu i istoku i jak, severozapadni vetar - navodi RHMZ.

Prognoza za 6 gradova gde će biti organizovan doček na otvorenom

Prema podacima RHMZ i drugim dostupnim meteorološkim modelima, u gradovima i mestima gde će biti organizovanog dočeka 31. decembra na otvorenom, oko podne i u ponoć očekuju se sledeće temperature vazduha:

- Beograd na vodi, u podne 1 stepena, u ponoć oko -2 stepena, promenjivo i oblačno, suvo i hladno sa umerenim vetrom, uz reku će vetar pojačavati osećaj hladnoće

- Zlatibor, u podne -6 stepena, u ponoć -10 stepeni, mraz, ledeni dan uz provejavanje snega mestimično

- Bor, u podne -1-0 stepeni, u ponoć -4 stepeni, celodnevni minus, pretežno oblačno, veoma hladna noć

- Sokobanja, u podne 0 stepeni, u ponoć -5 stepeni, malo do umereno oblačno, hladno, umeren mraz tokom dočeka

- Vrnjačka Banja, u podne 1 stepen, u ponoć -4 stepena, oblačno. hladno, postepeno razvedravanje noću

Autor: Iva Besarabić