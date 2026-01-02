AKTUELNO

Društvo

STIŽE NAM LEDENI FRONT! Detaljna prognoza za prve dane 2026, evo kada će padati PRAVI SNEG

Izvor: Pink.rs/Mondo, Foto: Pixabay.com ||

Danas popodne u Srbiji se očekuje spuštanje hladnog fronta sa severozapada, što će doneti zahlađenje i promenu vremenskih prilika.

Na severu zemlje kiša će se u drugom delu dana prelivati u sneg, uz okretanje vetra na severni smer. Frontalne padavine doneće u nizijama do 5 cm snega, dok se na planinama očekuje od 10 do 15 cm, navodi meteorolog-amater Marko Čubrilo.

Od 4. do 9. januara ka regionu će pristizati serija ciklona sa Sredozemlja, koje će doneti obilje vlage. Veći deo Srbije nalaziće se u hladnom sektoru ovih ciklona, pa se uglavnom očekuje sneg. U južnim i jugoistočnim delovima Srbije, gde će se zadržati topliji vazduh, moguće su susnežica i pojava ledene kiše. Granica između toplog i hladnog sektora biće preciznija tek pred vikend.

Prema trenutnim procenama, snežni pokrivač u nizijama Hrvatske, BiH i centralnih i severnih delova Srbije mogao bi dostići 15–25 cm, dok se u planinskim oblastima očekuje od 30 do 50 cm snega. Manje snega ili gotovo bez padavina predviđa se za jug, jugoistok i Banat, gde se očekuje od 0 do 5 cm vlažnog snega.

Meteorolozi upozoravaju da su ovo preliminarne projekcije i da će preciznije akumulacije padavina biti poznate tek krajem nedelje.

Danas se prvo na severu zemlje očekuje nagla promena vremena, zahlađenje i prve padavine, dok će narednih dana ciklonske aktivnosti sa Sredozemlja oblikovati sneg i susnežicu širom regiona.

Autor: Jovana Nerić

#Sneg

#Vremenska prognoza

#januar

#ledeni front

POVEZANE VESTI

Društvo

Srbiju će pogoditi LEDENI UDAR! Nižu se upozorenja RHMZ: Temperatura pada, evo kad nam stiže sneg

Društvo

STIŽE HLADNI FRONT! Stiže pogoršanje vremena, ovo je detaljna prognoza za naredne dane!

Društvo

Oluja juri ka Srbiji! Meteorolog otkriva da li nas očekuje nevreme

Društvo

Objavljena detaljna prognoza za početak aprila: Stiže nam novo zahlađenje, poznato kada

Društvo

HLADNA OLUJNA MASA JE SVE BLIŽE: Stiže nam sneg, popaljeni alarmi! Evo gde će najviše padati i kada

Društvo

ALARM U OVOM DELU SRBIJE! RHMZ niže upozorenja: Upravo su objavili prognozu za naredne dane, temperatura pada u ambis, stiže LEDENI UDAR