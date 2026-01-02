STIŽE NAM LEDENI FRONT! Detaljna prognoza za prve dane 2026, evo kada će padati PRAVI SNEG

Danas popodne u Srbiji se očekuje spuštanje hladnog fronta sa severozapada, što će doneti zahlađenje i promenu vremenskih prilika.

Na severu zemlje kiša će se u drugom delu dana prelivati u sneg, uz okretanje vetra na severni smer. Frontalne padavine doneće u nizijama do 5 cm snega, dok se na planinama očekuje od 10 do 15 cm, navodi meteorolog-amater Marko Čubrilo.

Od 4. do 9. januara ka regionu će pristizati serija ciklona sa Sredozemlja, koje će doneti obilje vlage. Veći deo Srbije nalaziće se u hladnom sektoru ovih ciklona, pa se uglavnom očekuje sneg. U južnim i jugoistočnim delovima Srbije, gde će se zadržati topliji vazduh, moguće su susnežica i pojava ledene kiše. Granica između toplog i hladnog sektora biće preciznija tek pred vikend.

Prema trenutnim procenama, snežni pokrivač u nizijama Hrvatske, BiH i centralnih i severnih delova Srbije mogao bi dostići 15–25 cm, dok se u planinskim oblastima očekuje od 30 do 50 cm snega. Manje snega ili gotovo bez padavina predviđa se za jug, jugoistok i Banat, gde se očekuje od 0 do 5 cm vlažnog snega.

Meteorolozi upozoravaju da su ovo preliminarne projekcije i da će preciznije akumulacije padavina biti poznate tek krajem nedelje.

Danas se prvo na severu zemlje očekuje nagla promena vremena, zahlađenje i prve padavine, dok će narednih dana ciklonske aktivnosti sa Sredozemlja oblikovati sneg i susnežicu širom regiona.

Autor: Jovana Nerić