Društvo

MLADIĆ (29) IZ RUSIJE NESTAO U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI! Sergej izašao iz stana na Vračaru i od tada mu se gubi svaki trag, a telefon ugašen: MAJKA MOLI ZA POMOĆ!

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Foto/Društvene mreže ||

Sergej je u trenutku nestanka nosio svetlo sivu jaknu, pantalone, čizme i imao mali crni ranac.

Ruski državljanin Sergej Markov (29) nestao je u Beogradu u novogodišnjoj noći, a njegova majka moli sve građane koji imaju neku informaciju o njemu da kontaktiraju najbližu policijsku stanicu.

Ruski državljanin Sergej Markov živi u Srbiji skoro 4 godine, a od pre pet meseci podstanar je u jednom stanu na Vračaru.

Nestao Rus izašao je iz stana 31. decembra i od tada mu se gubi svaki trag.

- Radi se o izuzetno kulturnom i dobrom momku koji nije problematičan. On je u Srbiji nekoliko godina. Pre dve nedelje mu je došla majka u posetu, koja je i prijavila njegov nestanak nakon što se nije vratio kući, a mobilni mu je ugašen - ispričao je sagovornik.

Sergej je u trenutku nestanka bio obučen u sivo. Nosio je svetlo sivu jaknu, pantalone i čizme. Sa sobom je imao i mali crni ranac, a od dokumenata je nosio pasoš.

Visok je 192 centimetara i ima 70 kilograma.

Majka nestalog mladića apeluje na sve građane i moli za pomoć ukoliko imaju bilo kakvu informaciju o njegovom kretanju.

Autor: Jovana Nerić

