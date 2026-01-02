Akcija spasavanja u Kragujevcu: Vatrogasci izvukli starijeg muškarca koji je upao u bunar (FOTO)

Brzom intervencijom kragujevački vatrogasci-spasioci sprečili su tragediju kada su danas bezbedno izvukli sugrađanina koji je upao u bunar.

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac još jednom su pokazali visok nivo profesionalizma, obučenosti i humanosti kada su uspešno izveli zahtevnu akciju spasavanja starije osobe na teritoriji grada Kragujevca. Danas u 16.32 časova, Operativnom centru Uprave za vanredne situacije prijavljeno je da je nestala starija osoba koja je otišla u šetnju sa psom u naselju Petrovac, u Ulici Jahorinskoj bb. Odmah po prijemu dojave, na lice mesta upućeno je 13 vatrogasaca- spasilaca sa tri vozila.

Po dolasku na teren, utvrđeno je da je nestala osoba upala u bunar, koji se nalazi na izuzetno nepristupačnom i teškom terenu. Zahvaljujući brzoj reakciji i upotrebi specijalističke opreme, vatrogasci-spasioci su izveli složenu akciju izvlačenja i uspešno spasili ugroženu osobu.

Uspešna akcija!

Nakon spasavanja, pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade su, zbog nepristupačnosti terena za dolazak vozila, spasenu osobu transportovali na spinalnoj dasci peške više od dva kilometra, nakon čega je predata ekipi Hitne medicinske pomoći na dalje zbrinjavanje.

- Ovo je još jedan primer izuzetne požrtvovanosti, stručnosti i hrabrosti naših vatrogasaca-spasilaca, koji su i u veoma teškim i rizičnim uslovima postupali profesionalno i odgovorno, sa jednim ciljem – da sačuvaju ljudski život. Njihova spremnost da u svakom trenutku reaguju i pomognu građanima zaslužuje najveće poštovanje - izjavio je načelnik Uprave za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu, Zoran Kočović.

On je tom prilikom uputio i apel građanima da budu dodatno oprezni, naročito prilikom kretanja po nepoznatim i slabo obeleženim terenima, kao i da obrate pažnju na otvorene i neobezbeđene objekte, posebno u ruralnim i perifernim delovima grada, kako bi se sprečile nesreće i sačuvala lična bezbednost.

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac i ovom intervencijom su potvrdili da su uvek u službi građana i da ljudski život nema cenu.

Autor: Marija Radić