Kiša pljušti u OVIM delovima naše zemlje: Stiže hladni front, a evo kada počinje sneg

Kiša ove večeri pljušti na severu Vojvodine i širi se prema centralnim delovima. U ostalim predelima Srbije je suvo. Najhladnije je u Negotinskoj Krajni, Negotin meri -1, Kopaonik -2°C.

Hladni front stigao je do severa Bačke i Banata i temperature se kreću od 3 do 5 stepeni.

U ostalim predelima Srbije temperature se kreću od 6 do 12 stepeni, na Zlatiboru i u Sjenici je 4°C.

Najtopliji su Beograd sa 11 i Loznica sa 13 stepeni i to usled fenskog efekta jakog jugozapadnog vetra.

U nastavku večeri noći hladni front sa kišom i severozapadnim vetrom, uz zahlađenje, širi će se preko severnih predela Srbije u Beograda.

Već noćas kiša će u Vojvodini preći u susnežicu i sneg, a do jutra i u Beogradu, potom i u centralnim i zapadnim delovima Srbije.

Očekuje se da napada i do 10 cm snega.

Ledena kiša očekuje se na istoku Srbije, pre svega u Timočkoj i Negotinskoj Krajini.

Na jugu i jugoistoku Srbije padaće kiša i biće relativno toplo.

Maksimalna temperatura biće od 0-1°C na severu i severozapadu Srbije do 10 stepeni na jugoistoku, ujutro na istoku Srbije -4°C.

Krajem dana dalje zahlađenje, temperatura od -2 na severu do 6 stepeni na jugoistoku Srbuje, a u većini predela biće oko 0°C.

Sneg će vejati u većšem delu Srbije i u nedelju, uz dalje povećanje snežnog pokrivača, samo će na jugu i jugoistoku biti relativno toplo sa kišom.

Početkom sledeće sedmice očekuje se i ledena kiša, uz sneg tokom Božića, dok će na jugu i jugoistoku Srbije sve vreme biti toplje sa kišom.

Dakle, naše područje narednih dana biće pod uticajem ciklona, uz dotok vlage, ali i hladne vazdušne mase, dok će na jugu i jugoistoku zemlje biti izraženo južno strujanje, uz topliju vazdušnu masu i kišu.

Autor: Marija Radić