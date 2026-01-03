KREĆE ISPLATA UVEĆANIH PENZIJA! POVEĆANJE ZA VIŠE OD 140 POSTO: Pogledajte kako su rasle penzije tokom 13 godina

Prosečna penzija u Srbiji beleži snažan i kontinuiran rast tokom poslednjih trinaest godina. Podaci pokazuju da je od 2012. do decembra 2025. godine prosečan iznos penzije povećan za više od 140 odsto.

Prema prikazanim podacima, prosečna penzija je 2012. godine iznosila 23.024 dinara. Već narednih godina nastavljen je stabilan rast, pa je iznos postepeno povećavan, da bi 2018. godine dostigao 25.317 dinara.

Značajniji rast počinje od 2018. godine, kada prosečna penzija dostiže 25.317 dinara, što predstavlja povećanje od oko 6 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Taj trend nastavljen je i u narednim godinama, pa je 2020. godine prosečna penzija dostigla 27.759 dinara, što je rast od približno 20 odsto u odnosu na 2017.

Posebno izražen skok zabeležen je nakon 2021. godine. Sa 29.377 dinara u 2021, prosečna penzija je 2022. porasla na 31.432 dinara, što je godišnje povećanje od oko 7 odsto. Međutim, najveći rast zabeležen je u periodu od 2022. do 2024. godine, kada je prosečna penzija sa 31.432 dinara porasla na 46.138 dinara - što predstavlja rast od gotovo 47 odsto za samo dve godine.

Trend rasta nastavljen je i tokom 2025. godine. Prosečna penzija je najpre dostigla 50.677 dinara, da bi u decembru 2025. godine iznosila 56.680 dinara. U poređenju sa 2012. godinom, to je povećanje od približno 146 odsto.

Ovi podaci pokazuju da je u poslednjim godinama došlo do značajnog ubrzanja rasta penzija, naročito nakon 2022. godine, čime je prosečan iznos penzije u Srbiji prvi put premašio prag od 50.000 dinara.

Danas kreće isplata uvećanih penzija

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da od danas, 3. januara kreće isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto i da će najstariji sugrađani uvećane penzije dobiti pre božićnih praznika.

- Počinje isplata penzija penzionerima koji penzije primaju na kućne adrese. Isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto nastavlja se u ponedeljak, 5. januara, a svim penzionerima koji penzije primaju preko Banke Poštanska štedionica, penzije će biti na računima već u ponedeljak, u osam sati ujutru. Svesni smo da svi imaju veće troškove tokom decembra i januara meseca, i zato nam je bilo važno da na ovaj način izađemo u susret našim penzionerima, kako bi što pre dobili svoje uvećane penzije - napisao je Mali na Instagram nalogu.

Dodao je da je prosečna penzija u 2025. godini iznosila oko 437 evra, dok će prosečna penzija u ovoj godini biti oko 485 evra.

- Pogledajte samo kolike su to razlike u odnosu na 2012. godinu kada je prosečna penzija iznosila 204 evra. Veoma je važno i da penzije rastu u realnom iznosu, dakle iznad nivoa inflacije, a samim tim i životni standard naših najstarijih, što je uvek među prioritetima Vlade Republike Srbije - naveo je Mali.

Kada se pogleda period od 2020. do 2026. godine, dodaje Mali, beleži se realan rast penzija od 45,2 odsto, dok je očekivani nominalni rast 117,1 odsto.

- Penzije nikada nisu bile veće i to je još jedno obećanje koje smo ispunili, a sada nastavljamo dalje, ka ispunjenju cilja koji smo postavili da do kraja 2027. godine prosečna penzija u Srbiji dostigne 650 evra - zaključio je Mali.

Vučić: Penzioneri da ne misle da je kraj berićeta, dolazi značajno povećanje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je penzionerima koji će dobiti najveće penzije u svojoj istoriji.

- Želim da vas obavestim da su one uvećane sa tim povećanjem u odnosu na prvo povećanje iz 2016. godine nominalno za 137 odsto. To je nominalno uvećanje, a realno uvećanje, dakle za toliko je bolji životni standard naših penzionera, jeste 44,8 odsto - rekao je Vučić u obraćanju građanima na godišnoj konferenciji.

On je poručio da se tu neće stati, dodajući da je to jedan od razloga zbog čega će ova godina biti najbolja i da će penzioneri opet imati značajno povećanje na ovih 12,2 odsto.

- Neće povećanje penzija u 2026. biti 1, 2, 3, 4 ili 5 odsto, biće znatno preko toga. Dakle, da penzioneri ne misle da je ovo kraj berićeta, dolazi značajno, dodatno značajno povećanje. I znam ja, mnogi ljudi će mi reći, jeste, ali imate penzije i od 23.000 ili 25.000 dinara, samo morate da imate u vidu da su to uglavnom poljoprivredne penzije ili penzije zanatlija. Neko će reći, nisu uplaćivali. A ja ću reći, jesu, ali su uplaćivali značajno manje, nego što su uplaćivali oni koji su bili redovno zaposleni - rekao je Vučić.

Kako je rekao, gledaće se kako da se dodatno u budućnosti do 2027. godine pomogne ljudima koji imaju najniže penzije.

- U svakom slučaju, čestitam im na tome i zahvalan sam penzionerima na svakoj vrsti podrške koju su pružali državi, razumevajući državu - rekao je Vučić.

Dinamika rasta nakon fiskalne konsolidacije

Nakon ukidanja Zakona o privremenom načinu isplate penzija u oktobru 2018. godine, i završetka procesa fiskalne konsolidacije, penzije u Srbiji ulaze u fazu ubrzanog rasta.

Posebno značajan realni rast kupovne moći penzija zabeležen je u poslednje tri godine:

• 2023. godina: +8,7%

• 2024. godina: +15,1%

• januar–oktobar 2025: +6,4%

Ukupno posmatrano, u periodu 2018–2026. godine, očekuje se realni rast penzija od 54,3 odsto, dok je nominalni rast projektovan na 139,4 odsto. To potvrđuje da povećanja nisu samo formalna, već imaju stvarnu vrednost. Pored redovnih povećanja, država je od 2020. godine isplatila i oko 650 evra po penzioneru kroz jednokratna davanja.

Autor: A.A.